Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos

Los últimos datos nacionales muestran que Buenos Aires no se encuentra entre las que tienen mejores resultados en lectura, pero tampoco entre las más rezagadas
La alfabetización debe ocupar un lugar central en la política educativa argentina. El informe “Alfabetización: ¿Qué pasó y dónde estamos?” (febrero 2026), elaborado por Argentinos por la Educación, analiza los resultados de la prueba Aprender 2024 y el grado de implementación del Plan Nacional y los planes jurisdiccionales en las 24 provincias.
En ese escenario comparado, la provincia de Buenos Aires aparece en una posición intermedia: con estructura institucional consolidada, pero aún en etapa de implementación en aspectos clave.
La Prueba Aprender Alfabetización 2024 evaluó comprensión lectora en tercer grado. Fue de carácter muestral y participaron 4.178 escuelas y 91.042 estudiantes en todo el país.
El dato nacional es contundente: solo el 45% de los alumnos alcanza el nivel esperado de lectura. Es decir, el 55% no logra las competencias consideradas adecuadas para su edad.
La clasificación se organiza en seis niveles. A partir del Nivel 4 se considera dominio sólido para la edad; por debajo del Nivel 2 se entiende que el estudiante carece de competencias básicas.
En la comparación por jurisdicción, Formosa presenta la mayor proporción de estudiantes en niveles 4 y 5 (64%); Córdoba alcanza 59%; y CABA llega al 55%.
Los libros: entre la compra y la entrega
En el otro extremo aparecen Chaco (42% en niveles más bajos), Neuquén (36%) y Misiones (36%).
Buenos Aires no figura entre los distritos con mayor proporción de estudiantes en niveles altos, pero tampoco entre los más rezagados. El gráfico comparativo la ubica en una franja intermedia, con fuerte concentración en el Nivel 3, que implica comprensión literal adecuada y primeros desarrollos inferenciales.
En términos federales, la Provincia no lidera el ranking, pero tampoco integra el grupo con mayores dificultades estructurales.
El informe también evalúa el estado de ejecución del Plan Jurisdiccional de Alfabetización 2025 en ocho ejes.
En Buenos Aires aparecen como “Existente” dos puntos centrales:
- Designación de equipos técnicos con dedicación específica al programa.
- Especificación de lineamientos curriculares para alfabetización.
En el contexto nacional, 17 jurisdicciones ya completaron la designación de equipos técnicos y 16 formalizaron lineamientos curriculares. En ese plano, Buenos Aires está alineada con el grupo que institucionalizó la política.
Esto implica que la Provincia cuenta con estructura técnica y marco pedagógico formal para la alfabetización.
Donde Buenos Aires todavía no figura como “realizada” es en la segunda etapa de la política: implementación y uso de información.
El informe la clasifica como “En desarrollo” en:
- Dictado de trayectos formativos para docentes.
- Realización de visitas de acompañamiento a escuelas.
- Entrega de libros de texto complementarios desde la jurisdicción.
- Aplicación de evaluación provincial propia.
- Devolución de resultados a las escuelas.
- Toma de decisiones pedagógicas en base a resultados.
En el comparativo federal, provincias como Corrientes, Mendoza o Tucumán muestran mayor nivel de acciones completadas en estos ejes.
El punto más sensible es la evaluación. La prueba nacional fue muestral y no censal, lo que limita la posibilidad de contar con resultados por escuela. El informe subraya que esa información suele tener impacto positivo cuando es utilizada por los directores para gestión institucional. En la Provincia, ese sistema de retroalimentación aún aparece como “en desarrollo”.
El informe detalla la evolución del gasto nacional destinado a alfabetización.
- En 2024: $144.510 millones (valores constantes 2025). Representó el 2,4% del total del presupuesto de la Secretaría de Educación.
- En 2025: $364.840 millones. Equivalente al 6,4% del presupuesto educativo nacional. El aumento real fue del 152%.
En términos de gasto anual por alumno estatal de primaria:
- 2024: $41.731 por estudiante.
- 2025: $105.358 por estudiante.
Sin embargo, el análisis del destino del gasto muestra que el 77,1% del presupuesto del Plan Nacional de Alfabetización en 2025 se concentró en la universalización de la jornada extendida. La provisión de libros fue el segundo rubro en importancia presupuestaria.
Para una provincia como Buenos Aires —la de mayor matrícula primaria del país— la expansión de jornada extendida implica impacto estructural en organización escolar e infraestructura.
