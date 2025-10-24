La Plata, en el centro de un debate sobre la eutanasia

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá
La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena
VIDEO. María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata
Le gusta a $1.500: Luis Caputo, cómodo con el dólar en esa cotización
El Concejo se prepara para debatir un paquete de ordenanzas clave
Motoqueros a los tiros: cayó un “Angel” y no del cielo: en Fairlane
Innovación al servicio de la salud: el Sanatorio IPENSA se renueva para mejorar las experiencias de sus pacientes
Revuelo y protesta en el Nacional por la denuncia de un estudiante
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO. Apareció Lourdes: estaba en lo del novio, que quedó detenido
La distinción de la ONU a dos localidades turísticas del país
Cristina Kirchner, muy dura contra Javier Milei: “El experimento libertario fracasó”
Por qué Milei pone a un hombre de Caputo en un área cada vez más relevante
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, dio curso a un caso que reabre el debate sobre la muerte digna en el país. Se trata de la solicitud de María del Carmen Ludueña (63) que padece una enfermedad progresiva, incurable y degenerativa: artritis reumatoidea poliarticular, seropositiva y erosiva en curso grave, que lleva más de veinte años deteriorando su salud física y psíquica.
La mujer inició en diciembre de 2024 un amparo contra el Ministerio de Salud bonaerense, solicitando asistencia médica y farmacológica para poder morir, ya que sus condiciones físicas le impiden hacerlo por sus propios medios. Tanto el Juzgado de Moreno como la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de General San Martín rechazaron su pedido, considerándolo inadmisible, aludiendo a la protección casi irrestricta de la vida humana y la ausencia de normativa expresa para autorizar la eutanasia.
La Corte bonaerense revocó esas decisiones preliminares al considerar que se violó el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso. Los jueces señalaron que la gravedad del caso exige un debate más profundo y una amplitud probatoria que la vía inicial no podía ofrecer. En su fallo, la SCBA ordenó que el amparo sea reencauzado a un nuevo juzgado de primera instancia, sin alterar la esencia del reclamo, y dispuso además que el Ministerio de Salud provea asistencia médica y manejo del dolor de manera inmediata, mientras se define la resolución final.
El tribunal remarcó que esta decisión no garantiza la autorización de la eutanasia, sino que abre la puerta a un debate judicial y social profundo sobre la muerte asistida en Argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí