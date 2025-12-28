FOTOS Y VIDEO | Con mariposas y dibujos: el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
FOTOS Y VIDEO | Con mariposas y dibujos: el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
La Libertad Avanza impulsará en la Legislatura bonaerense una iniciativa para incluir la Boleta Única de Papel
Un incendio afectó extensos terrenos en Olmos y activó un operativo de emergencia
Un robo, un jubilado muerto y la pista de las “viudas negras” en La Plata
Una ONG de La Plata cuestionó el proyecto de enrejar el Paseo del Bosque
El tenista Cameron Norrie sorprendió con una cadena de Estudiantes tras su paso por Argentina
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
En fotos y videos | Uno por uno, los muñecos que despiden el año en La Plata
La falta de agua no da tregua en San Carlos: vecinos juntan baldes de madrugada
Primer desafío del 2026: el Gobierno deberá afrontar pagos por más de US$4.000 millones
Alerta “amarillo” en La Plata por altas temperaturas: cuándo afloja el calor agobiante
Murió Alba Alé, jefa de Guardaparques del Parque Pereyra Iraola y referente ambiental
La Navidad Pincha de los hinchas de Estudiantes en City Bell: sorpresas, regalos y juegos
Cuádruple crimen de La Plata: mañana se conocerá el veredicto contra los acusados por falso testimonio
David Kavlin sufrió dos infartos y un paro cardíaco camino al hospital: fue operado de urgencia
Conmoción en La Plata por la muerte del histórico fiscal Marcelo Martini
Alan Lescano y un insólito momento con sus excompañeros de Gimnasia antes de casarse en Gonnet
Diputados libertarios retomarán en la Legislatura el debate por la Tasa de Capitalidad en La Plata
Aprueban una reforma que amplía el alcance del Ematur en La Plata
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores
Bronca en La Plata: le robaron la moto en la Av. 44 y los ladrones circulan por el barrio
Trump dice que tuvo una conversación telefónica “muy productiva” con Putin antes de reunirse con Zelensky
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Lo que debía ser el estreno soñado tras dos años de trabajo terminó en un desastre millonario. Este sábado, un Mercedes-Benz 230 SL, una joya de la ingeniería alemana valuada en hasta 180.000 dólares, protagonizó un choque múltiple en la Autopista Panamericana.
Una tuerca mal ajustada a la salida del taller provocó el desprendimiento de una rueda en plena vía rápida, lo que derivó en el accidente. El siniestro ocurrió cerca de las 9:30 a la altura del cruce con el Camino del Buen Ayre. Según fuentes citadas por Infobae, el propietario acababa de retirar el vehículo esa misma mañana luego de una extensa refacción.
Sin embargo, la falla mecánica dejó al coche inmovilizado en el carril izquierdo, desatando una reacción en cadena. El accidente se desarrolló en segundos y quedó registrado por las cámaras de otros conductores. Al perder la rueda, el Mercedes blanco quedó varado sin posibilidad de maniobra.
La rueda desprendida rodó unos metros, dejando al vehículo detenido y sin señalización en una zona de alta velocidad, mientras que un automóvil que circulaba por detrás no logró advertir el obstáculo a tiempo y embistió la parte trasera del "Pagoda", proyectándolo contra el guardarraíl y provocando que otros vehículos también se vieran involucrados. Pese a la espectacularidad de las imágenes, no se reportaron heridos de gravedad, aunque los daños materiales son totales e irreparables para el auto de colección.
La unidad siniestrada había pasado los últimos 24 meses en un proceso de restauración artesanal. La destrucción del chasis y la carrocería tras el choque múltiple significa la pérdida de un patrimonio automotriz difícil de recuperar. Personal de seguridad vial trabajó durante horas para despejar la calzada, mientras las imágenes del Mercedes blanco destrozado se volvían virales en los grupos de fanáticos de los autos clásicos.
#Panamericana Tenía un auto de colección valuado en 180 mil dólares, perdió una rueda en Panamericana y lo chocaron de atrás mientras esperaba el auxilio mecánico. El vehículo era un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, que fue restaurado durante cinco años y había salido del taller ese… pic.twitter.com/dH2ZDonTDX— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 28, 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí