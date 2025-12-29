Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |¿QUIÉN PUEDE DARSE EL GUSTO?

Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones

Una familia tipo necesitaría en promedio 2,38 salarios medios sólo para cubrir los costos de traslado y alojamiento durante quince días en destinos dentro del país

Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones

Mar del Plata se perfila como uno de los destinos más amigables con el bolsillo de los veraneantes

29 de Diciembre de 2025 | 02:17
Para muchas familias argentinas tomarse unas modestas vacaciones será este verano una decisión difícil a afrontar. Y es que según un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), una familia tipo necesitará en promedio $3.880.488 para veranear en destinos nacionales durante la segunda quincena de enero de 2026, un monto que —aun considerando sólo traslado y alojamiento— equivale a 2,38 salarios medios.

El dato no es menor: incluso dejando afuera comidas, salidas y extras inevitables, el costo del viaje ya se lleva más de dos sueldos completos. El estudio remarca con todo que esta relación entre salarios y vacaciones se mantuvo casi sin cambios entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que muestra cierta estabilidad, aunque sobre un piso elevado que deja a muchos con las valijas descansando en el placard.

Las diferencias entre destinos dentro del país amplían todavía más la brecha. Cariló encabeza el ranking como el lugar más caro para vacacionar, con un presupuesto estimado de $10.665.172, equivalente a 6,55 salarios medios. Le siguen Pinamar, con $8.026.847 (4,93 salarios), y Bariloche, con $5.541.566 (3,41 salarios). El contraste es elocuente: veranear en Cariló cuesta cinco veces más que hacerlo en Villa Gesell.

Para quienes buscan opciones más “amigables” con el bolsillo, el informe señala a Mar del Plata ($2.779.767), Rosario ($2.728.689), San Clemente del Tuyú ($2.556.985), Necochea ($2.554.338) y Villa Gesell ($2.188.670). Incluso en estos casos, el esfuerzo va de 1,71 a 1,35 salarios medios, siempre considerando sólo traslado y hospedaje durante una quincena.

EN EL EXTERIOR

Cuando se corre el foco hacia destinos fuera del país, los costos crecen volviéndose más difíciles de afrontar. Y es que, según el relevamiento de la UADE, vacacionar en el exterior demanda en promedio $10.334.454, unas 2,7 veces más que hacerlo en la Argentina y el equivalente a 6,10 salarios medios.

Madrid lidera el ranking con $17.187.220, seguida por Nueva York ($14.254.930) y Miami ($10.957.086). Más accesibles aparecen Río de Janeiro ($5.995.297) y Santiago de Chile ($3.277.739), este último incluso por debajo de varios destinos locales.

El informe deja comparaciones difíciles de digerir: el costo de unas vacaciones en Cariló es similar al de Miami, y viajar a Santiago de Chile exige menos esfuerzo económico que 13 de los 25 destinos nacionales analizados. A eso se suma un dato clave: el salario argentino medido en dólares al tipo de cambio oficial mostró un aumento cercano al 50%, lo que volvió más accesibles algunos viajes al exterior.

Sin embargo, la letra chica es clara. Los números no incluyen comidas, espectáculos ni gastos diarios. En ese contexto, para muchas familias el dilema no es elegir destino, sino decidir si las vacaciones entran —o no— en el presupuesto.

