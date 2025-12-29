Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Información General |DAÑOS EN UNA PISTA

Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque

29 de Diciembre de 2025 | 02:15
Edición impresa

Más de 70 vuelos fueron demorados y otros doce desviados del Aeroparque Jorge Newbery este sábado a raíz de tareas de reparación que debieron realizarse en la cabecera de una de las pista debido a un desprendimiento del asfalto.

La estación aérea estuvo cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17 a consecuencia de las reparaciones requeridas en un sector lindante a la cabecera sur de la pista y que terminaron tomando más tiempo del previsto.

Como reconocieron fuentes del aeropuerto porteño, las tareas se complicaron por la tormenta de días atrás y por el intenso calor reinante, ya que esa parte de la pista sufrió algunos desprendimientos que debieron ser removidos y, por protocolo, debieron cancelarse las operaciones.

Si bien tanto los despegues como los aterrizajes se reanudaron el mismo sábado a las 17, las demoras se extendieron durante el resto de la jornada debido al denominado efecto “dominó”.

 

Se detectaron grietas en una zona cercana a la cabecera sur, junto a la pista de rodaje

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del lunes 29 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido

 

Fuentes de Aeropuertos Argentina indicaron que los trabajos se impusieron luego de que “en una inspección de rutina de la pista se detectaran grietas y pequeños desprendimientos de la zona cercana a la cabecera sur, junto a la pista de rodaje”.

Si bien la zona afectada no está en la pista y no impedía el normal desarrollo de las operaciones, “la posibilidad de un desprendimiento mayor, justo en el lugar donde los aviones le ponen la mayor potencia a los motores, podía provocar una ingesta y consecuente perjuicio para la aeronave”, explicaron.

“Se decidió entonces realizar las tareas de remoción de las partes desprendidas, y la tarea llevó un poco más del tiempo previsto inicialmente, pero a partir de las 17 se reanudaron las operaciones normalmente”, dijeron desde Aeroparque.

Como adelantaron fuentes del aeropuerto porteño, se está analizando con la autoridad aeronáutica el momento en que se llevarán a cabo los trabajos de consolidación de la zona afectada, para lo cual será necesario interrumpir nuevamente las operaciones en los próximos días.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Murió el fiscal platense Marcelo Martini

AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas

El Lobo espera por la presentación de Miramón

Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes

Empieza el pago de las jubilaciones en el IPS
Últimas noticias de Información General

Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones

Multas y arresto por no vacunar a los hijos

Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido

Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Espectáculos
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
Una francesa suelta en Búzios
El tango llora la muerte del cantor Ricardo “Chiqui” Pereyra
La ex de El Polaco dejó manejar a su hija menor
Bizarrap prepara su próxima colaboración
La Ciudad
En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Ciudad al rojo vivo: aumentan las consultas por golpes de calor
Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque
Crece la incertidumbre económica en los colegios privados
Alerta por los incendios forestales
Policiales
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Violento ataque motochorro en el barrio La Loma
Conmoción por un despiste mortal en La Plata
Deportes
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón
El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza
Las opciones de River para el lateral izquierdo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla