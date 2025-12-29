Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes
Más de 70 vuelos fueron demorados y otros doce desviados del Aeroparque Jorge Newbery este sábado a raíz de tareas de reparación que debieron realizarse en la cabecera de una de las pista debido a un desprendimiento del asfalto.
La estación aérea estuvo cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17 a consecuencia de las reparaciones requeridas en un sector lindante a la cabecera sur de la pista y que terminaron tomando más tiempo del previsto.
Como reconocieron fuentes del aeropuerto porteño, las tareas se complicaron por la tormenta de días atrás y por el intenso calor reinante, ya que esa parte de la pista sufrió algunos desprendimientos que debieron ser removidos y, por protocolo, debieron cancelarse las operaciones.
Si bien tanto los despegues como los aterrizajes se reanudaron el mismo sábado a las 17, las demoras se extendieron durante el resto de la jornada debido al denominado efecto “dominó”.
Se detectaron grietas en una zona cercana a la cabecera sur, junto a la pista de rodaje
Fuentes de Aeropuertos Argentina indicaron que los trabajos se impusieron luego de que “en una inspección de rutina de la pista se detectaran grietas y pequeños desprendimientos de la zona cercana a la cabecera sur, junto a la pista de rodaje”.
Si bien la zona afectada no está en la pista y no impedía el normal desarrollo de las operaciones, “la posibilidad de un desprendimiento mayor, justo en el lugar donde los aviones le ponen la mayor potencia a los motores, podía provocar una ingesta y consecuente perjuicio para la aeronave”, explicaron.
“Se decidió entonces realizar las tareas de remoción de las partes desprendidas, y la tarea llevó un poco más del tiempo previsto inicialmente, pero a partir de las 17 se reanudaron las operaciones normalmente”, dijeron desde Aeroparque.
Como adelantaron fuentes del aeropuerto porteño, se está analizando con la autoridad aeronáutica el momento en que se llevarán a cabo los trabajos de consolidación de la zona afectada, para lo cual será necesario interrumpir nuevamente las operaciones en los próximos días.
