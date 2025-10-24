Una mujer fue rescatada luego de un brutal ataque

Un violento episodio de violencia de género conmocionó a Ensenada, donde una mujer fue rescatada por personal policial tras ser golpeada y mantenida cautiva por su ex pareja dentro de una vivienda. El hecho ocurrió en horas de la noche del miércoles en una casa del Barrio Federal II, ubicada en las calles Maipú y Contarelli, y derivó en la detención del agresor.

Según informaron fuentes judiciales, todo comenzó cerca de las 22.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de extrema violencia dentro del domicilio. Vecinos de la zona contaron haber escuchado gritos desesperados, vidrios rotos y golpes, lo que motivó la rápida intervención de efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada.

Con la autorización de la Unidad Fiscal N°16, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y forzaron la puerta de ingreso para poder entrar al inmueble. En el interior encontraron a la víctima, una mujer de 49 años, con múltiples lesiones visibles en el rostro y el cuerpo, y en estado de shock. El agresor, identificado como Mario Javier Spitale, de 30 años, se encontraba fuera de control y fue reducido tras un breve forcejeo.

La mujer fue inmediatamente puesta a resguardo. La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, delitos que podrían dejar al acusado tras las rejas por un largo tiempo.