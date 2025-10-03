Drones rusos amenazan la seguridad en Chernobyl

El bombardeo incesante de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania está agravando las preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones nucleares del país luego de que un dron dejara sin electricidad durante más de tres horas el recinto donde ocurrió el desastre nuclear de Chernobyl de 1986 y al tiempo que la planta de energía atómica más grande de Europa está desconectada de la red.

Ni Chernobyl ni la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, están en operaciones, pero ambas requieren un suministro constante de energía para hacer funcionar los sistemas de refrigeración cruciales para las barras de combustible gastado y así evitar un posible incidente nuclear. Un apagón también podría cegar los sistemas de monitoreo de radiación.