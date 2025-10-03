La Guardia Suiza estrena un uniforme sin colores

Un conjunto negro con remates dorados. La Guardia Suiza, el cuerpo defensor del Papa conocido por sus coloridos trajes, estrenó ayer un uniforme más sobrio, pero que sólo se usará en ocasiones especiales. El nuevo atuendo, con charreteras en forma de estrella, es una actualización de su uniforme del siglo XIX, y se presentó antes de la ceremonia de juramento de los nuevos soldados.

Este uniforme de “media gala”, compuesto por un cuello alto de color rojo y dorado y un cinturón amarillo y blanco, es mucho más sobrio que el llamativo traje de rayas azules, amarillas y rojas. No se usaba desde 1976, fecha en la que se fue abandonando progresivamente por cuestiones de uso, antes de ser modernizado en los últimos años.