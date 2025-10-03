Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |CUSTODIAS DEL PAPA

La Guardia Suiza estrena un uniforme sin colores

La Guardia Suiza estrena un uniforme sin colores

Guardias con nuevo uniforme

3 de Octubre de 2025 | 02:37
Un conjunto negro con remates dorados. La Guardia Suiza, el cuerpo defensor del Papa conocido por sus coloridos trajes, estrenó ayer un uniforme más sobrio, pero que sólo se usará en ocasiones especiales. El nuevo atuendo, con charreteras en forma de estrella, es una actualización de su uniforme del siglo XIX, y se presentó antes de la ceremonia de juramento de los nuevos soldados.

Este uniforme de “media gala”, compuesto por un cuello alto de color rojo y dorado y un cinturón amarillo y blanco, es mucho más sobrio que el llamativo traje de rayas azules, amarillas y rojas. No se usaba desde 1976, fecha en la que se fue abandonando progresivamente por cuestiones de uso, antes de ser modernizado en los últimos años.

 

