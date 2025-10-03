Los Pumas: Contepomi cambia a casi todo el equipo

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias
Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades
Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cumbre de intendentes con fuertes críticas al gobierno nacional
El FMI reclamó acumular reservas y acordar un amplio respaldo político
El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Felipe Contepomi no quedó del todo conforme con la actuación de Los Pumas en Durban y, más allá de cambios obligados por lesión, meterá mano en el equipo con siete variantes.
El equipo para jugar el último partido del Rugby Championship será: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4- Gudo Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Santiago Grondona, 9- Simón Benítez Cruz, 10- Gerónimo Prisciantelli, 11- Juan Cruz Mallía, 12- Santiago Chocobares, 13- Justo Piccardo, 14- Bautista Delguy, 15- Santiago Carreras.
Los suplentes serán: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, y Rodrigo Isgró.
El head coach argentino detalló las expectativas para el duelo ante Sudáfrica: “La expectativa es que siempre hablamos de mejorar lo que hicimos el fin de semana pasado e ir creciendo como equipo. Sabemos el desafío que tenemos por delante, es durísimo. Tuvimos una buena semana corta”, señaló.
En tanto, el entrenador explicó los siete cambios en el 15 inicial: “Siempre decimos que competimos y venimos hace seis o siete semanas juntos. Con muchos jugadores, la competencia es ardua. Muchos jugadores compitieron muy bien en este tiempo y creemos que esta es la mejor combinación. Por frescura, por combinación y estrategia creemos que es la mejor para este fin de semana”, aseguró.
Al mismo tiempo, Contepomi contó cuál será la clave para la revancha en Twickenham: “El foco va a pasar por la precisión con la cual hagamos las acciones. Sudáfrica es un equipo que lo que hace lo hace muy bien, son muy precisos en el plan de juego que tienen. Un poco tratar de imponer más nuestras condiciones o lo que queremos hacer, porque lo que vimos en Durban fue que ellos impusieron las condiciones. Es un poco tratar de ganar esa batalla estratégica para poder ser más competitivos”, comentó.
LE PUEDE INTERESAR
Colapinto: el calor extremo, otro desafío
LE PUEDE INTERESAR
Comesaña y Ugo Carabelli avanzan en Shanghai
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí