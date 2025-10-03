Los Pumas: Contepomi cambia a casi todo el equipo

Felipe Contepomi no quedó del todo conforme con la actuación de Los Pumas en Durban y, más allá de cambios obligados por lesión, meterá mano en el equipo con siete variantes.

El equipo para jugar el último partido del Rugby Championship será: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4- Gudo Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Santiago Grondona, 9- Simón Benítez Cruz, 10- Gerónimo Prisciantelli, 11- Juan Cruz Mallía, 12- Santiago Chocobares, 13- Justo Piccardo, 14- Bautista Delguy, 15- Santiago Carreras.

Los suplentes serán: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, y Rodrigo Isgró.

El head coach argentino detalló las expectativas para el duelo ante Sudáfrica: “La expectativa es que siempre hablamos de mejorar lo que hicimos el fin de semana pasado e ir creciendo como equipo. Sabemos el desafío que tenemos por delante, es durísimo. Tuvimos una buena semana corta”, señaló.

En tanto, el entrenador explicó los siete cambios en el 15 inicial: “Siempre decimos que competimos y venimos hace seis o siete semanas juntos. Con muchos jugadores, la competencia es ardua. Muchos jugadores compitieron muy bien en este tiempo y creemos que esta es la mejor combinación. Por frescura, por combinación y estrategia creemos que es la mejor para este fin de semana”, aseguró.

Al mismo tiempo, Contepomi contó cuál será la clave para la revancha en Twickenham: “El foco va a pasar por la precisión con la cual hagamos las acciones. Sudáfrica es un equipo que lo que hace lo hace muy bien, son muy precisos en el plan de juego que tienen. Un poco tratar de imponer más nuestras condiciones o lo que queremos hacer, porque lo que vimos en Durban fue que ellos impusieron las condiciones. Es un poco tratar de ganar esa batalla estratégica para poder ser más competitivos”, comentó.