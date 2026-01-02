Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Versiones cruzadas

"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata

"Se quemaba el muñeco y la pirotecnia voló": perdió la visión de un ojo durante los festejos en La Plata
2 de Enero de 2026 | 12:33

Escuchar esta nota

Un vecino de La Plata resultó herido durante los festejos de Año Nuevo, en el marco de la tradicional quema de muñecos, y perdió parcialmente la visión de uno de sus ojos tras recibir el impacto de pirotecnia. El hecho ocurrió este 1 de enero, pasadas la 1 de la madrugada, mientras se desarrollaba la quema del muñeco “Freddy versus Jason”.

La celebración, una de las más convocantes de la ciudad, terminó con al menos 14 personas heridas por el uso de pirotecnia, según se pudo reconstruir. Entre los damnificados se encuentra Maximiliano Vicario, quien sufrió lesiones de consideración cuando observaba el espectáculo en la zona de 121 y 36.

“Se quemaba el muñeco de ‘Jason’, no había protección alguna y la pirotecnia voló. Había niños y pudo ser peor”, relató Vicario a La Buena Info, aún conmocionado por lo ocurrido. El hombre fue alcanzado por material explosivo y debió recibir atención médica, donde se confirmó la pérdida parcial de la visión en uno de sus ojos.

Vecinos que presenciaron la escena marcaron otra versión. “Estuve presente esa noche, soy vecino. Los pibes pusieron una cinta de precaución mientras preparaban el juego de luces, pero algunos, como en este caso, no se corrieron”, contó David, un testigo.

