Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |LA CRISIS DE MEDIO ORIENTE

A dos años del horror: negocian por la paz en Gaza

Misiones de Israel y el grupo Hamás iniciaron conversaciones en Egipto sobre un plan redactado por EE UU para terminar la guerra desatada el 7 de octubre de 2023

A dos años del horror: negocian por la paz en Gaza

Un soldado israelí pasa entre los memoriales de las víctimas del 7 de octubre de 2023, en el recinto del Festival Nova en Reim, en el sur de Israel / AFP

7 de Octubre de 2025 | 02:06
Edición impresa

Funcionarios israelíes y de Hamás iniciaron ayer conversaciones indirectas la ciudad egipcia de Sharm el Sheij sobre una propuesta de paz redactada por Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra en Gaza, mientras hoy se cumplen dos años del fatídico 7 de octubre de 2023, cuando milicianos del grupo extremista islámico realizaron una feroz incursión en suelo israelí, dejando un tendal de muertos (más de 1.200) y llevándose a la Franja de Gaza a cientos de rehenes (jóvenes que participaban de un festival de música y vecinos que vivían y trabajaban en diferentes kibutz). Esa incursión, cabe remarcar, desató la actual guerra en el enclave palestino gobernado por Hamás desde 2006.

Las conversaciones en Egipto, que se prolongaron durante varias horas, se desarrollaron en medio de muchas preguntas sobre el plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada, incluyendo el desarme de la milicia palestina -una demanda clave de Israel- y el futuro gobierno de Gaza. Trump ha indicado que un acuerdo sobre Gaza podría allanar el camino para un proceso de paz en Medio Oriente que podría remodelar la región.

A propósito de estas negociaciones en Egipto, Trump aseguró que Hamás está cediendo en asuntos “muy importantes”. “Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer”, aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz. “Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes”, añadió.

Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas: “Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, aunque “llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí”, afirmó el republicano. Trump también desmintió una información según la cual recriminó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones.

En tanto, hoy martes se reanudarán las conversaciones entre las delegaciones de Israel y de Hamás.

Según trascendió, las partes han acordado la mayoría de los términos de la primera fase, que incluyen la liberación de cautivos de ambos lados y el establecimiento de un alto el fuego.

Los israelíes están liderados por el principal negociador Ron Dermer, mientras que Khalil al-Hayyah encabeza la delegación de Hamás. La oficina de Netanyahu dijo que el asesor de política exterior Ophir Falk estaría presente por parte de Israel.

Se espera que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, se unan a las conversaciones.

El plan elaborado por Estados Unidos propone que Hamás libere a 48 cautivos que aún tiene en sus manos -de los que unos 20 se cree que están vivos- en un plazo de tres días. También propone que renuncie al poder y deponga las armas. Hamás ha aceptado algunos elementos de la propuesta, e Israel también ha dicho que la apoya.

Las conversaciones en Egipto deberían avanzar rápidamente, ya que Netanyahu dijo que estarían “limitadas a unos pocos días como máximo”, aunque algunos funcionarios de Hamás han advertido que podría necesitarse más tiempo para localizar los cuerpos de cautivos sepultados bajo los escombros.

Tras el brutal ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, el gobierno de Netanyahu emprendió una dura ofensiva sobre Gaza, que ha causado la muerte de al menos 67.160 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

LEA TAMBIÉN

Israel deportó a la activista sueca Greta Thunberg
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”
Últimas noticias de El Mundo

Israel deportó a la activista sueca Greta Thunberg

Lula pidió a Trump que le saque aranceles a Brasil

¿Chau caipirinha? La adulteración de bebidas atemoriza a los brasileños

El Papa retira al banco vaticano la exclusividad para hacer inversiones
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Información General
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla