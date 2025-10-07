Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |POR LA FLOTILLA A GAZA

Israel deportó a la activista sueca Greta Thunberg

Israel deportó a la activista sueca Greta Thunberg

Greta Thunberg

7 de Octubre de 2025 | 02:05
Edición impresa

La activista sueca Greta Thunberg llegó anoche a Atenas junto con otros 160 ciudadanos expulsados a Grecia desde Israel por participar en una flotilla de ayuda a Gaza. Los activistas viajaban en la denominada flotilla Global Sumud, que tenía como objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU declaró un estado de hambruna tras dos años de guerra.

Sin embargo la flotilla, de 45 embarcaciones, fue interceptada por Israel en aguas internacionales el miércoles pasado y más de 400 personas fueron detenidas.

171 EXPULSADOS

De esas, 171 fueron expulsadas de Israel ayer por vía aérea y 161 llegaron a Atenas, entre ellas Thunberg. Las 10 restantes fueron enviadas a Eslovaquia.

Activistas desplegaron una enorme bandera palestina en el área de llegadas del Aeropuerto Internacional de Atenas y le dieron la bienvenida a los expulsados, coreando “¡Libertad para Palestina!” y “¡Viva la flotilla!”

Thunberg, por su parte, calificó la flotilla Global Sumud como “el mayor intento jamás realizado por mar para romper el ilegal e inhumano asedio israelí”. “¡Que esta misión tenga que existir es una vergüenza!”, añadió la activista de 22 años, e instó al mundo a actuar para evitar el “genocidio” de los palestinos por parte de Israel. “Ni siquiera estamos viendo lo mínimo por parte de nuestros gobiernos”, agregó.

La diputada europea francopalestina Rima Hassan también llegó a Grecia y dijo que la policía israelí la golpeó tras detenerla. La flotilla Global Sumud partió de Barcelona a principios de septiembre y fue abordada por la marina israelí frente a Egipto y la Franja de Gaza entre el 1 y el 3 de octubre. Israel, que acusa a la flotilla de ser parte del movimiento islamista armado Hamás, afirmó que los barcos violaron una zona de exclusión y dijo haber hallado poca ayuda humanitaria en las embarcaciones.

LEA TAMBIÉN

A dos años del horror: negocian por la paz en Gaza

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”
Últimas noticias de El Mundo

A dos años del horror: negocian por la paz en Gaza

Lula pidió a Trump que le saque aranceles a Brasil

¿Chau caipirinha? La adulteración de bebidas atemoriza a los brasileños

El Papa retira al banco vaticano la exclusividad para hacer inversiones
Información General
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla