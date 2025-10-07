Israel deportó a la activista sueca Greta Thunberg

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
La activista sueca Greta Thunberg llegó anoche a Atenas junto con otros 160 ciudadanos expulsados a Grecia desde Israel por participar en una flotilla de ayuda a Gaza. Los activistas viajaban en la denominada flotilla Global Sumud, que tenía como objetivo romper el bloqueo israelí para entregar ayuda humanitaria en Gaza, donde la ONU declaró un estado de hambruna tras dos años de guerra.
Sin embargo la flotilla, de 45 embarcaciones, fue interceptada por Israel en aguas internacionales el miércoles pasado y más de 400 personas fueron detenidas.
De esas, 171 fueron expulsadas de Israel ayer por vía aérea y 161 llegaron a Atenas, entre ellas Thunberg. Las 10 restantes fueron enviadas a Eslovaquia.
Activistas desplegaron una enorme bandera palestina en el área de llegadas del Aeropuerto Internacional de Atenas y le dieron la bienvenida a los expulsados, coreando “¡Libertad para Palestina!” y “¡Viva la flotilla!”
Thunberg, por su parte, calificó la flotilla Global Sumud como “el mayor intento jamás realizado por mar para romper el ilegal e inhumano asedio israelí”. “¡Que esta misión tenga que existir es una vergüenza!”, añadió la activista de 22 años, e instó al mundo a actuar para evitar el “genocidio” de los palestinos por parte de Israel. “Ni siquiera estamos viendo lo mínimo por parte de nuestros gobiernos”, agregó.
La diputada europea francopalestina Rima Hassan también llegó a Grecia y dijo que la policía israelí la golpeó tras detenerla. La flotilla Global Sumud partió de Barcelona a principios de septiembre y fue abordada por la marina israelí frente a Egipto y la Franja de Gaza entre el 1 y el 3 de octubre. Israel, que acusa a la flotilla de ser parte del movimiento islamista armado Hamás, afirmó que los barcos violaron una zona de exclusión y dijo haber hallado poca ayuda humanitaria en las embarcaciones.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
