Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |MENOS DE UN MES DESPUÉS DE ASUMIR SU CARGO

Caos político en Francia: dimite el primer ministro

7 de Octubre de 2025 | 02:01
Edición impresa

El nuevo primer ministro francés Sébastien Lecornu renunció menos de un mes después de asumir el cargo y menos de 24 horas después de nombrar a un nuevo gobierno que provocó que un aliado clave de la coalición retirara su apoyo. La medida sumió a Francia en una profunda crisis política y dejó al presidente Emmanuel Macron con pocas opciones.

La presidencia francesa indicó ayer en un comunicados que Macron, quien ha alcanzado mínimos históricos en las encuestas de opinión, ha aceptado su renuncia.

Lecornu había reemplazado a su predecesor, François Bayrou, el 9 de septiembre para convertirse en el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año durante un periodo prolongado de inestabilidad política. Lecornu es ahora el primer ministro con el mandato más corto en la historia de la Quinta República, que comenzó en 1958.

La política francesa ha estado sumida en el caos desde que Macron convocó a elecciones anticipadas el año pasado que produjeron una legislatura profundamente fragmentada y un estancamiento político. Los legisladores de ultraderecha y extrema izquierda tienen más de 320 bancas en la Asamblea Nacional, y los centristas y conservadores aliados cuentan con 210, sin que ningún partido tenga una mayoría absoluta.

Pese a más de tres semanas de esfuerzos para asegurar suficiente apoyo para evitar un voto de censura, Lecornu fue obligado a dejar el cargo sólo horas después de formar su gabinete el domingo, habiendo perdido el apoyo de los conservadores que tienen 50 escaños y que objetaron su elección para el ministro de Defensa.

El gobierno de Lecornu gestionará los asuntos cotidianos hasta que se nombre un nuevo primer ministro y gabinete. Ahora le corresponde a Macron nombrar otro jefe de gobierno o disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas. Un fiel aliado de Macron, Lecornu dijo que ya no había condiciones para seguir en el cargo sin un consenso. Según Lecornu, el nuevo gobierno podría haber tenido éxito con sólo un poco más de trabajo y si los socios de la coalición hubieran sido un poco más “desinteresados”.

LE PUEDE INTERESAR

Crisis política en Francia: renunció el primer ministro a menos de un mes de haber asumido

LE PUEDE INTERESAR

Chicago, otra “zona de guerra” para Trump
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

Candado y silencio en ABES Constructora: los reclamos cada vez son más

VIDEO. Entre música y baile: un Milei eufórico apuntó a los K

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Logro mundial para programadores platenses

Postergan el vencimiento del impuesto inmobiliario

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato

Alquileres: ya hay casos de pagos en “cuotas”
Últimas noticias de El Mundo

A dos años del horror: negocian por la paz en Gaza

Israel deportó a la activista sueca Greta Thunberg

Lula pidió a Trump que le saque aranceles a Brasil

¿Chau caipirinha? La adulteración de bebidas atemoriza a los brasileños
Deportes
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje
Los desafíos entre el clásico y la clasificación
Augusto Max: “Siento que estoy ayudando al equipo”
VIDEO. Ivo Mammini, sin fecha de viaje, continúa con su recuperación en Barcelona
Policiales
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Pusieron fecha al jury a la jueza Julieta Makintach
Información General
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Se cubrió el 90% de las residencias de pediatría

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla