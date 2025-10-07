Caos político en Francia: dimite el primer ministro

LLA pide reimprimir las boletas con Santilli como principal candidato
El nuevo primer ministro francés Sébastien Lecornu renunció menos de un mes después de asumir el cargo y menos de 24 horas después de nombrar a un nuevo gobierno que provocó que un aliado clave de la coalición retirara su apoyo. La medida sumió a Francia en una profunda crisis política y dejó al presidente Emmanuel Macron con pocas opciones.
La presidencia francesa indicó ayer en un comunicados que Macron, quien ha alcanzado mínimos históricos en las encuestas de opinión, ha aceptado su renuncia.
Lecornu había reemplazado a su predecesor, François Bayrou, el 9 de septiembre para convertirse en el cuarto primer ministro de Francia en apenas un año durante un periodo prolongado de inestabilidad política. Lecornu es ahora el primer ministro con el mandato más corto en la historia de la Quinta República, que comenzó en 1958.
La política francesa ha estado sumida en el caos desde que Macron convocó a elecciones anticipadas el año pasado que produjeron una legislatura profundamente fragmentada y un estancamiento político. Los legisladores de ultraderecha y extrema izquierda tienen más de 320 bancas en la Asamblea Nacional, y los centristas y conservadores aliados cuentan con 210, sin que ningún partido tenga una mayoría absoluta.
Pese a más de tres semanas de esfuerzos para asegurar suficiente apoyo para evitar un voto de censura, Lecornu fue obligado a dejar el cargo sólo horas después de formar su gabinete el domingo, habiendo perdido el apoyo de los conservadores que tienen 50 escaños y que objetaron su elección para el ministro de Defensa.
El gobierno de Lecornu gestionará los asuntos cotidianos hasta que se nombre un nuevo primer ministro y gabinete. Ahora le corresponde a Macron nombrar otro jefe de gobierno o disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones anticipadas. Un fiel aliado de Macron, Lecornu dijo que ya no había condiciones para seguir en el cargo sin un consenso. Según Lecornu, el nuevo gobierno podría haber tenido éxito con sólo un poco más de trabajo y si los socios de la coalición hubieran sido un poco más “desinteresados”.
