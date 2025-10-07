Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Kicillof habló de “locura” e ironizó sobre Trump

Kicillof habló de “locura” e ironizó sobre Trump
7 de Octubre de 2025 | 02:09
“Hay que resaltar el grado de locura que esto implica”, opinó el gobernador bonaerense sobre el acto de Milei. En una entrevista, también habló de la renuncia de la candidatura de Espert y sugirió que su lugar en la boleta de La Libertad Avanza (LLA) podría ser ocupado por Trump. Pero hubo más críticas opositoras: “Mientras su ministro necesita y está pidiendo un segundo rescate a EE UU, él canta y baila”, dijeron desde la Coalición Cívica.

 

