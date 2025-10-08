“Te reviento a cuetazos”, la advertencia a un jubilado

La falta de escrúpulos de muchos delincuentes con personas de avanzada edad, volvió a ponerse de manifiesto durante un brutal asalto padecido por un hombre de 81 años en su casa de Berisso.

Por lo que pudo saber este diario de fuentes policiales de ese distrito, eran alrededor de las 21.30 del lunes cuando en una finca de la calle 122 bis entre 22 y 23, este abuelo descansaba en su habitación.

Sin embargo, vio entrar allí a dos sujetos. Según se indicó, uno de ellos demostraba tener unos 30 años y cubría su cabeza con un pasamontaña. El restante, de alrededor de 18 años, cubría la parte inferior de su rostro con el cuello de su campera y no tenía acento argentino.

Enseguida, el jubilado fue atacado por uno de los asaltantes. “Le dio un empujón que lo hizo caer al piso, por lo que sufrió golpes en la cabeza y en la cadera. Hasta le dijeron que lo iban a reventar a cuetazos si no decía dónde tenía la plata”.

El investigador reveló que “le sacaron 3.500 dólares, 2 millones de pesos, joyas, anillos de oro, un celular, un juego de llaves y hasta la reja de la casa”.