Disparos en el Barrio El Carmen

Un menor amenazó a un vecino del barrio El Carmen de Berisso con un arma de fuego y le efectuó al menos un disparo, sin dar en el blanco.
De acuerdo a lo informado por fuentes del caso, el incidente se registró en las últimas horas en las calles 129 y 29 por cuestiones de vecindad.
El denunciante fue un joven paraguayo de 27 años, quien enfrentó al adolescente y logró que se retirara del lugar. Pero pocos metros después -contó- “se dio vuelta, sacó un arma de entre sus ropas y me tiró”.
Afortunadamente el proyectil no causó lesiones a nadie, por lo que el hecho quedó caratulado como “abuso de armas agravado”.
En la causa tomó intervención la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Sabrina Cladera, quien ahora intenta reforzar los elementos probatorios.
