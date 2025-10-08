Le concedieron la domiciliaria a un ex juez de Casación

Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Para la fiscal electoral, Santilli no debe encabezar la lista libertaria
Espert habría firmado un contrato millonario con el empresario extraditado por narcotráfico
Cruzó la facultad de Arquitectura con una ametralladora de plástico
Museo Azzarini: custodio platense de un tesoro musical único en el país
Súper Cartonazo: pozo vacante y triple corona para la nueva modalidad de “premio de línea”
VIDEO. Etcheverry: “El objetivo era estar entre los veinte mejores, pero no se dio”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Siempre Taylor: los motivos por los que la chica récord le dijo “no” al Super Bowl
Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”
Raid mediático plagado de contradicciones antes de la detención
Milei, a paso tenso en Mar del Plata y con Santilli en la cancha
Una audiencia clave para definir si se vuelven a imprimir las boletas
“Nadie se animaría a hacer una defensa cerrada de Ingresos Brutos”
Retrocedió fuerte el riesgo país y los dólares casi no tuvieron cambios
Emanaciones de gas y cuadros de vómitos por el agua: vecinos alterados
El sábado, de 17 a 20, “Té solidario” del Rotary Club Meridiano V
Debate sobre la libertad de expresión en la sede de los abogados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En un fallo técnico, pero que causó ruido, dos jueces de Casación le concedieron la morigeración de la situación de prisión preventiva a un ex integrante de ese organismo judicial. Se trata de Martín Ordoqui, quien estaba detenido como presunto integrante de una organización delictiva, que aparentemente se beneficiaba con su función cada vez que una causa sensible llegaba a la esfera de su conocimiento. Todo claro está a cambio de una supuesta suma de dinero.
La decisión se propició por un planteo recursivo que realizó el abogado Alejandro Montone, que oficia de defensor del excamarista, y que encontró en los votos de María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello la salida que propiciaba.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, Budiño expuso que “advierto que en el fallo (...) cuestionado, no se ha motivado debidamente la concurrencia de las graves sospechas a las que refiere el artículo 148 del código de forma en lo que respecta a una explicación cuanto menos razonada acerca de por qué se considera que en caso de acceder a la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico (tal y como fue solicitada), el imputado podría eludir los fines del proceso dándose a la fuga, teniendo en cuenta para ello que la nuda remisión a consideraciones generales vinculadas con la existencia de ciertos riesgos procesales no es suficiente a tal fin”.
Esa postura encontró respaldo en la opinión de Natiello, por lo que inclinó la balanza hacia la concesión de la domiciliaria.
Mucho más cuando, según dijeron los sentenciantes, pasó mucho tiempo sin que haya fecha cierta para el debate oral, a cargo del Tribunal IV de La Plata, y Ordoqui padece una trombosis venosa retinal en el ojo derecho, que debe atender extramuros.
A partir de lo planteado, una vez que quede firme la resolución, a la jueza Carolina Crispiani, que soportó varios pedidos de apartamiento, deberá firmar la orden para que se instrumente la medida impuesta por su superior.
LE PUEDE INTERESAR
“Te reviento a cuetazos”, la advertencia a un jubilado
LE PUEDE INTERESAR
Denunciaron un asalto a dos rugbiers en el club Los Tilos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí