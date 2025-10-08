Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |PRESO POR GRAVES CARGOS

Le concedieron la domiciliaria a un ex juez de Casación

Le concedieron la domiciliaria a un ex juez de Casación

Martín Ordoqui

8 de Octubre de 2025 | 02:39
Edición impresa

En un fallo técnico, pero que causó ruido, dos jueces de Casación le concedieron la morigeración de la situación de prisión preventiva a un ex integrante de ese organismo judicial. Se trata de Martín Ordoqui, quien estaba detenido como presunto integrante de una organización delictiva, que aparentemente se beneficiaba con su función cada vez que una causa sensible llegaba a la esfera de su conocimiento. Todo claro está a cambio de una supuesta suma de dinero.

La decisión se propició por un planteo recursivo que realizó el abogado Alejandro Montone, que oficia de defensor del excamarista, y que encontró en los votos de María Florencia Budiño y Carlos Ángel Natiello la salida que propiciaba.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, Budiño expuso que “advierto que en el fallo (...) cuestionado, no se ha motivado debidamente la concurrencia de las graves sospechas a las que refiere el artículo 148 del código de forma en lo que respecta a una explicación cuanto menos razonada acerca de por qué se considera que en caso de acceder a la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico (tal y como fue solicitada), el imputado podría eludir los fines del proceso dándose a la fuga, teniendo en cuenta para ello que la nuda remisión a consideraciones generales vinculadas con la existencia de ciertos riesgos procesales no es suficiente a tal fin”.

Esa postura encontró respaldo en la opinión de Natiello, por lo que inclinó la balanza hacia la concesión de la domiciliaria.

Mucho más cuando, según dijeron los sentenciantes, pasó mucho tiempo sin que haya fecha cierta para el debate oral, a cargo del Tribunal IV de La Plata, y Ordoqui padece una trombosis venosa retinal en el ojo derecho, que debe atender extramuros.

A partir de lo planteado, una vez que quede firme la resolución, a la jueza Carolina Crispiani, que soportó varios pedidos de apartamiento, deberá firmar la orden para que se instrumente la medida impuesta por su superior.

