Control judicial en la casa de Milagro Sala

El juez de Ejecución Penal de La Plata, Juan José Ruiz, se constituyó en la vivienda de nuestra ciudad donde Milagro Sala, ex dirigente de la organización Tupac Amaru en Jujuy, cumple arresto domiciliario por cuestiones de salud.
Según fuentes judiciales, el motivo de la visita a ese domicilio fue poder informarle de su estado al juez natural del proceso, en el que Sala se encuentra cumpliendo una pena de prisión por administración fraudulenta.
En ese sentido, los mismos voceros indicaron que Ruiz ya hizo saber que, en función de los informes médicos obrantes en el expediente y, el tratamiento que la encartada lleva adelante en el hospital Italiano local, “la señora Sala debe continuar cumpliendo la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, a fin de salvaguardar el derecho a la salud”.
Sala, trascendió, se aloja en una vivienda situada en la localidad de Villa Elvira, muy próxima a la emblemática Unidad Penitenciaria Nº 9.
El pedido para que la dirigente sea trasladada a La Plata se realizó en diciembre de 2022. Fue luego de que dos especialistas de la Fundación Favaloro consultados por la defensa recomendaran la colocación de stents que desobstruyan los coágulos que presenta en su pierna.
Cabe recordar que en el hospital Italiano la operaron por ese cuadro de trombosis venosa profunda.
