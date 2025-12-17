Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Elevaron a juicio oral la causa por el atropello y abandono de los músicos en la Av. 520
¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: en La Plata, marchan por las víctimas del fentanilo
Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás
Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo
En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión
Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: mañana termina la preventa para suscriptores y se abre a todo público
VIDEO. "¡Ahí viene el campeón!": José Sosa y el reencuentro con las cocineras de Estudiantes
Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Una vecina de 93 años fue víctima de un brutal asalto en Ringuelet: buscan a una pareja
Wanda Nara y Mauro Icardi: conflicto en puerta por sus hijas en las Fiestas
Una estafa de $1,8 billones a empresarios agropecuarios del interior bonaerense
Alarma por un principio de incendio en el Colegio Sagrado Corazón de La Plata
Marixa Balli y Yanina Latorre, el tenso cruce en Masterchef Celebrity: “Ella no tiene ritmo”
VIDEO. Dos patrulleros de la Bonaerense protagonizaron un brutal choque en una persecución: cuatro agentes heridos
A 60 años de "La Tercera que mata": Ignomiriello y un título que marcó a Estudiantes
Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia
Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
Convocan en La Plata a una emotiva actividad para recordar a Kim Gómez
Roban un jardín de infantes en Ensenada y los padres piden más seguridad
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Cayó el tercer sospechoso por el crimen de Agustín González en Tolosa
Se define el Cartonazo por $4.000.000 y la línea por $300.000: controlá los números de hoy
VIDEO. El golazo de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskas de la FIFA
Milei mete más cambios: quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación
“La historia es pesada”: Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre "La Reini" y Homero Pettinato
Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo
La Reini rompió el silencio: "Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Así lo dispuso la reunión de Labor Parlamentaria, que encabezó la Vicepresidenta. También ese día buscarán aprobar la ley de Glaciares
El Senado buscará sesionar el próximo viernes 26 diciembre para debatir el proyecto de reforma laboral que envió el gobierno del presidente Javier Milei y la modificación de la ley de Glaciares, y para lo cual activará mañana las comisiones correspondientes.
Así quedó dispuesto en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó por la mañana en la Cámara alta y que fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, redefinió el cronograma para el tratamiento en comisiones de ambas iniciativas debido al retraso del envío de la reforma laboral por parte del Poder Ejecutivo.
Según explicó Bullrich a la prensa acreditada hoy por la mañana quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social, que ella presidirá, y las de Presupuesto y Hacienda, de Minería y de Ambiente.
El objetivo central de la líder de la bancada violeta es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones detalladas.
En el medio, es decir, entre mañana y el jueves, expondrán funcionarios del Gobierno y referentes del sector laboral como la CGT, y habrá un total de 15 expositores en dos días.
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras
LE PUEDE INTERESAR
La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas
De esos 15, 10 fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que los cinco restantes por el interbloque peronista que lidera el formoseño José Mayans.
Uno de los puntos sobresalientes de la reunión que se realizó en el primer piso del Senado fue la constitución de un bloque circunstancial de 44 senadores que le sirvió a Bullrich para ganarle terreno en las comisiones al kirchnerismo.
La reforma laboral no solo contempla cambios en los convenios sino también en el sistema de cobro de las cuotas sindicales, que es el principal mecanismo de financiamiento de los gremios, ya que establece que las empresas solo se podrán retener aportes si hay un consenso expreso de los trabajadores. Está claro que los gremios lo rechazan de plano
En cuanto a la ley de Glaciares, el Gobierno anunció ayer el envío al Congreso el proyecto de reforma de esa normativa para “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución”.
La reforma propone “reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, según indicó el Gobierno.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí