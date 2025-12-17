Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Las extraordinarias en la Cámara alta

Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26

Así lo dispuso la reunión de Labor Parlamentaria, que encabezó la Vicepresidenta. También ese día buscarán aprobar la ley de Glaciares

Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26

VICTORIA VILLARRUEL PARTICPÓ AYER DE LA REUNIÓIN EN EL SENADO /NA

17 de Diciembre de 2025 | 01:12
Edición impresa

El Senado buscará sesionar el próximo viernes 26 diciembre para debatir el proyecto de reforma laboral que envió el gobierno del presidente Javier Milei y la modificación de la ley de Glaciares, y para lo cual activará mañana las comisiones correspondientes.

Así quedó dispuesto en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó por la mañana en la Cámara alta y que fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, redefinió el cronograma para el tratamiento en comisiones de ambas iniciativas debido al retraso del envío de la reforma laboral por parte del Poder Ejecutivo.

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada hoy por la mañana quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social, que ella presidirá, y las de Presupuesto y Hacienda, de Minería y de Ambiente.

El objetivo central de la líder de la bancada violeta es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones detalladas.

En el medio, es decir, entre mañana y el jueves, expondrán funcionarios del Gobierno y referentes del sector laboral como la CGT, y habrá un total de 15 expositores en dos días.

LE PUEDE INTERESAR

Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas

De esos 15, 10 fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que los cinco restantes por el interbloque peronista que lidera el formoseño José Mayans.

Uno de los puntos sobresalientes de la reunión que se realizó en el primer piso del Senado fue la constitución de un bloque circunstancial de 44 senadores que le sirvió a Bullrich para ganarle terreno en las comisiones al kirchnerismo.

Cuota voluntaria

La reforma laboral no solo contempla cambios en los convenios sino también en el sistema de cobro de las cuotas sindicales, que es el principal mecanismo de financiamiento de los gremios, ya que establece que las empresas solo se podrán retener aportes si hay un consenso expreso de los trabajadores. Está claro que los gremios lo rechazan de plano

En cuanto a la ley de Glaciares, el Gobierno anunció ayer el envío al Congreso el proyecto de reforma de esa normativa para “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución”.

La reforma propone “reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, según indicó el Gobierno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“No toca ningún derecho”, dicen en el Gobierno
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

El premio que no se ve y vale como un título

Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron

Preparativos para la batalla en el PJ bonaerense

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”

Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos

Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Orden de bloqueo a los buques petroleros
Últimas noticias de Política y Economía

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron

Caputo rechazó críticas y afirmó que comprarán más reservas

El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
Espectáculos
“Avatar: fuego y cenizas”: la caja de Pandora de James Cameron imagen
Hollywood en shock: qué se sabe del asesinato del cineasta Rob Reiner imagen
¡Regreso bomba!: Flor Peña y Marley vuelven con programa propio imagen
“Terminó llorando”: Edith Hermida, dolida tras el quiebre con Beto Casella imagen
La súplica de Homero Pettinato a La Reini: “Quiero seguir con mi vida” imagen
Policiales
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas imagen
“Pasaron tirando tiros y una bala mató a Gonzalo” imagen
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Buscan mayor eficiencia en los juicios por jurados
Cae el tercer acusado por un asesinato en Tolosa
Información General
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Chubut: tras dos semanas contuvieron incendios en El Turbio
Deportes
El premio que no se ve y vale como un título
Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final
Gimnasia 2026: se aseguró a Martínez y el gran deseo es Nacho
¿Se podría dar lo de Dybala a Boca para el 2026?
Crisis en San Lorenzo: el club quedó acéfalo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla