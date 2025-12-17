Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26

El Senado buscará sesionar el próximo viernes 26 diciembre para debatir el proyecto de reforma laboral que envió el gobierno del presidente Javier Milei y la modificación de la ley de Glaciares, y para lo cual activará mañana las comisiones correspondientes.

Así quedó dispuesto en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó por la mañana en la Cámara alta y que fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, redefinió el cronograma para el tratamiento en comisiones de ambas iniciativas debido al retraso del envío de la reforma laboral por parte del Poder Ejecutivo.

Según explicó Bullrich a la prensa acreditada hoy por la mañana quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social, que ella presidirá, y las de Presupuesto y Hacienda, de Minería y de Ambiente.

El objetivo central de la líder de la bancada violeta es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones detalladas.

En el medio, es decir, entre mañana y el jueves, expondrán funcionarios del Gobierno y referentes del sector laboral como la CGT, y habrá un total de 15 expositores en dos días.

De esos 15, 10 fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que los cinco restantes por el interbloque peronista que lidera el formoseño José Mayans.

Uno de los puntos sobresalientes de la reunión que se realizó en el primer piso del Senado fue la constitución de un bloque circunstancial de 44 senadores que le sirvió a Bullrich para ganarle terreno en las comisiones al kirchnerismo.

Cuota voluntaria

La reforma laboral no solo contempla cambios en los convenios sino también en el sistema de cobro de las cuotas sindicales, que es el principal mecanismo de financiamiento de los gremios, ya que establece que las empresas solo se podrán retener aportes si hay un consenso expreso de los trabajadores. Está claro que los gremios lo rechazan de plano

En cuanto a la ley de Glaciares, el Gobierno anunció ayer el envío al Congreso el proyecto de reforma de esa normativa para “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución”.

La reforma propone “reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que “bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, según indicó el Gobierno.