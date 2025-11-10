Se hizo pasar por cliente y hurtó varias prendas

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Empleando el viejo truco del cliente amable, un sujeto asaltó el pasado sábado por la mañana un local de indumentaria ubicado sobre la avenida Montevideo.
La dueña, una comerciante de 53 años, jamás imaginó que aquel hombre de modales correctos y conversación amena que había ingresado para probarse ropa, en realidad preparaba el terreno para un robo. Se mostró interesado, preguntó por precios y talles, compró dos remeras y se retiró con la promesa de volver al día siguiente para concretar otra compra. Nada en su actitud hacía sospechar que detrás de la cortesía se escondía la intención de engañar.
El sábado, fiel a su palabra, el mismo sujeto regresó, aunque con otro atuendo y un portafolio de cuero oscuro en mano. Dijo que quería cambiar las prendas elegidas por otras de distinto talle, para él y para su hijo. Su aparente indecisión obligó a la comerciante a girar una y otra vez hacia los estantes, buscando opciones.
Entre ese ir y venir, el hombre aprovechó breves momentos de distracción para tomar varias prendas y guardarlas sin que nadie lo notara. Cuando se despidió, esta vez sin realizar compra alguna, la escena parecía cerrarse sin sobresaltos.
Pero minutos después, al ordenar, descubrió varios faltantes: camperas, shorts, pantalones y remeras. El hecho, caratulado como hurto.
