Un siniestro en la Ruta 36 terminó con un fallecido

Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Con los graduados y puja en 11 facultades, se viene una nueva batalla electoral en la UNLP
Almacenes reciben nuevas listas con subas de diversos productos
El Concejo se prepara para un debate recargado: COU, micros, Cementerio y Presupuesto
Descontrol vial en la Región: choque y muerte en el Camino Rivadavia
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El interior golpeado también por el mal estado de los caminos de tierra
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Libertarios buscan sumar más diputados y el PJ, evitar una fractura
Vecinos del Estadio UNO suman quejas tras los recitales y partidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Horas después del fatal accidente en Ensenada, otro siniestro con consecuencias mortales se registró en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, una camioneta Ford EcoSport color bordó perdió el control por motivos que aún se investigan, impactó contra el guardarrail y terminó estrellándose de lleno contra un pequeño puente de piedra que atraviesa el arroyo del lugar. La violencia del golpe fue tal que el vehículo quedó completamente destruido y sus ocupantes atrapados en el interior. Al llegar los equipos de emergencia, uno de los hombres ya había fallecido, mientras que el otro fue rescatado con vida y trasladado en estado crítico al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. La víctima fatal fue identificada como Sergio Reyes, de 43 años, de Quilmes, cuyo cuerpo fue retirado del lugar por personal de la morguera.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí