Policiales

Un siniestro en la Ruta 36 terminó con un fallecido

10 de Noviembre de 2025 | 01:50
Edición impresa

Horas después del fatal accidente en Ensenada, otro siniestro con consecuencias mortales se registró en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, una camioneta Ford EcoSport color bordó perdió el control por motivos que aún se investigan, impactó contra el guardarrail y terminó estrellándose de lleno contra un pequeño puente de piedra que atraviesa el arroyo del lugar. La violencia del golpe fue tal que el vehículo quedó completamente destruido y sus ocupantes atrapados en el interior. Al llegar los equipos de emergencia, uno de los hombres ya había fallecido, mientras que el otro fue rescatado con vida y trasladado en estado crítico al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. La víctima fatal fue identificada como Sergio Reyes, de 43 años, de Quilmes, cuyo cuerpo fue retirado del lugar por personal de la morguera.

 

