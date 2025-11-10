De madrugada, atacó un comercio de City Bell

Durante la madrugada del último sábado, en City Bell, un delincuente solitario forzó la vidriera de un comercio de indumentaria y se llevó varias prendas de marca. El episodio ocurrió cerca de las 5.40 de la mañana, en el local “The King Importados”, ubicado en 473 entre 21 A y 21 B, una zona que en las últimas semanas viene siendo blanco de distintos robos.

Según la denuncia radicada por la propietaria del negocio, las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre, con la cara descubierta y una varilla de hierro en sus manos, rompió el vidrio del frente del local y sustrajo distintas prendas de vestir.

En las imágenes puede verse al sujeto, vestido con buzo negro con capucha, bermuda oscura, zapatillas del mismo tono y una mochila, mientras extrae con rapidez la mercadería exhibida. Entre los artículos robados figuran once shorts, una campera, una bermuda de jean, entre otros elementos.

El ladrón actuó con aparente tranquilidad y, pese a que la alarma se activó a los pocos minutos, logró escapar a pie en dirección a Camino Centenario.

Un detalle que podría ser clave para su identificación es que presenta una notoria renguera en la pierna izquierda, algo que se observa con claridad en las grabaciones, material que fue entregado a las autoridades. El hecho fue caratulado como “Robo”, con intervención de la fiscalía en turno.