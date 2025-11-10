Gimnasia, sin la presión del descenso, empata 0 a 0 con el Vélez de Barros Schelotto en el Bosque
Gimnasia, sin la presión del descenso, empata 0 a 0 con el Vélez de Barros Schelotto en el Bosque
Motociclista perdió la vida tras un violento choque con un camión en el límite entre La Plata y Berisso
Avance de cara a la obra del nuevo Distribuidor de City Bell: estiman terminarla en 2027
Johnny Depp en La Plata: cómo participar de la masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá
Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
Lunes con baja presión en La Plata: a qué barrio afecta y la explicación de Absa
Mauro Icardi no suelta: antes de volver a Argentina y sin pagar la cuota alimentaria, le escribió a Wanda Nara
Presupuesto 2026: la Provincia le baja el pulgar al pedido de intendentes por un fondo fijo para municipios
El Gobierno dice que el acuerdo comercial con EEUU está "prácticamente cerrado" y viaja el canciller Quirno
Accidente en ruta 2: un herido y un conductor alcoholizado a la altura de Samborombón
Escuela otra vez sin agua ni clases en La Plata: "Queremos de una vez por todas que quien corresponda se haga cargo"
Besos, icónicos escenarios y la "Rocky Run": los días de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre
Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Franja Morada denunció fraude y pide repetir la elección en Psicología de la UNLP
VIDEO. La tremenda confesión de Karina Jelinek: "Soy tóxica"
VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata
Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mauro Icardi ya llegó al país con la China Suárez, Amancio y Magnolia Vicuña. El futbolista, que continúa sin pagar la cuota alimentaria, le habría escrito a Wanda Nara previo a su regreso.
La empresaria argentina participó del show de Martín Cirio en el Movistar Arena y, durante la charla, se refirió a la famosa cartera rosa que Icardi le regaló a Suárez. En ese contexto, la hermana de Zaira Nara fue consultada sobre cómo perdonar a un ex, ella desestimó esa posibilidad y, en cambio, contó: “Hoy justo me escribió un ex, se ve que no lo tenía bien bloqueado. Lo bloqueé”.
En redes sociales, esa frase fue atribuida a la visita de Icardi, que volverá al país con la China Suárez. De llegarse a un acuerdo, podría pasar cuatro días con sus hijas, Isabella y Francesca. Este lunes, la Justicia confirmó que debe 13 cuotas alimentarias, lo que equivaldría a 150.000 dólares.
El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumará un nuevo capítulo, según trascendió, la empresaria estaría a punto de cambiar de abogados y ya habría tomado la decisión de ser representada por el estudio de Fernando Burlando, con el patrocinio directo del doctor Javier Ignacio Baños, conocido por su rol en la defensa de Julieta Prandi y en la causa que terminó con la condena de 19 años a Claudio Contardi.
De acuerdo con lo revelado por Marina Calabró en su columna y confirmado por fuentes cercanas al estudio, la estrategia legal del nuevo equipo comenzaría redefiniendo el enfoque de la causa como una “cuestión de género”.
Este planteo serviría como base para solicitar medidas precautorias urgentes y una serie de acciones penales inmediatas contra Icardi por desobediencia reiterada, debido a los meses de atraso en el pago de la cuota alimentaria de sus hijas. Entre los primeros pasos, el equipo de Burlando y Baños planea solicitar que se le prohíba a Icardi salir del país, además de pedir la retención de su pasaporte y su registro de conducir, hasta que regularice los pagos pendientes.
También analizan impulsar una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Hagopian, quien lleva adelante la causa. Incluso, evalúan presentar una queja ante el Consejo de la Magistratura y llevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que el Estado no estaría protegiendo adecuadamente los derechos de las hijas menores.
Por otro lado, la defensa de Icardi sostiene que parte de los bienes del jugador, incluida la famosa “Casa de los Sueños”, ya se encuentra embargada, y que Wanda habría superado los plazos legales para presentar sus propias declaraciones de ganancias, lo que habría impedido fijar correctamente el monto de la cuota alimentaria.
Otro punto que analizan Burlando y Baños es un párrafo reciente del expediente en el que se menciona la posibilidad de allanamiento del domicilio de Wanda en caso de que sus hijas no sean entregadas dentro del horario fijado para el encuentro con su padre. El estudio considera que esa disposición podría representar una medida coercitiva desproporcionada, e incluso “una amenaza” contra la madre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí