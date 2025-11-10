Johnny Depp en La Plata: cómo participar de la masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá

Motociclista perdió la vida tras un violento choque con un camión en el límite entre La Plata y Berisso
Motociclista perdió la vida tras un violento choque con un camión en el límite entre La Plata y Berisso
Gimnasia, salvado del descenso, enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones confirmadas, hora y TV
Avance de cara a la obra del nuevo Distribuidor de City Bell: estiman terminarla en 2027
Lunes con baja presión en La Plata: a qué barrio afecta y la explicación de Absa
Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
Mauro Icardi no suelta: antes de volver a Argentina y sin pagar la cuota alimentaria, le escribió a Wanda Nara
Presupuesto 2026: la Provincia le baja el pulgar al pedido de intendentes por un fondo fijo para municipios
El Gobierno dice que el acuerdo comercial con EEUU está "prácticamente cerrado" y viaja el canciller Quirno
Accidente en ruta 2: un herido y un conductor alcoholizado a la altura de Samborombón
Escuela otra vez sin agua ni clases en La Plata: "Queremos de una vez por todas que quien corresponda se haga cargo"
Besos, icónicos escenarios y la "Rocky Run": los días de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre
Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA
La Noche de los Cristales Rotos: el punto de no retorno del antisemitismo nazi
Super Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Franja Morada denunció fraude y pide repetir la elección en Psicología de la UNLP
VIDEO. La tremenda confesión de Karina Jelinek: "Soy tóxica"
VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata
Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
¿Messi vuelve al Barcelona? El mensaje de Lionel que hace mucho ruido en todo el mundo
Cuadernos: aparecen videos que habrían sido grabados por el chofer
Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años
Investigan las causas de dos trágicas muertes en La Plata y Ensenada
Primavera en esplendor este lunes en La Plata, con sol y temperatura en alza: ¿se acerca una tormenta?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El evento tendrá lugar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Previo a su visita a la sala, el artista estadounidense será declarado "visitante ilustre", recibirá la "llave de la ciudad" y recorrerá el Pasaje Dardo Rocha
Escuchar esta nota
La Comuna local invita a la comunidad a participar de la masterclass que ofrecerá el reconocido artista Johnny Depp en el Teatro Municipal Coliseo Podestá este miércoles 12 de noviembre a las 19:00.
Durante el evento también habrá una alfombra roja y una presentación ante medios, autoridades e invitados, además de una entrevista pública entre la estrella de Hollywood y el actor Riccardo Scamarcio que combinará conversación y proyección cinematográfica.
Los interesados en asistir al encuentro deben completar este formulario. El cupo es limitado y se confirmará por privado a quienes tengan su lugar asignado para que puedan retirar sus entradas.
Previamente, la estrella de Hollywood mantendrá una reunión con el intendente Julio Alak, será declarado “visitante ilustre”, recibirá la “llave de la ciudad” y recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, puesto en valor recientemente por la gestión local.
Además, luego de la jornada en el Coliseo Podestá se realizará una pre avant-premiere de la película Modigliani, tres días en Montparnasse exclusiva para invitados y prensa, que será moderada por Verónica Lozano y una destacada figura de la cultura argentina.
La obra de Depp narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916 y tiene entre sus intérpretes a Riccardo Scamarco, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí