Motociclista perdió la vida tras un violento choque con un camión en el límite entre La Plata y Berisso

10 de Noviembre de 2025 | 15:14

Un joven falleció este lunes al mediodía luego de protagonizar un fuerte accidente en la rotonda que une los partidos de La Plata y Berisso. El siniestro involucró a una motocicleta y un camión Mercedes Benz, y terminó con la vida de Marcelo Oscar De Rosa, quien fue trasladado con graves heridas al Hospital San Martín, donde lamentablemente murió poco después.

De acuerdo con los primeros datos aportados por fuentes policiales, el episodio ocurrió cuando el conductor del rodado menor, una Keller de 100 cc, colisionó de manera directa contra el transporte de carga guiado por un hombre de 58 años, oriundo de Berazategui. Las causas que originaron el violento impacto aún son materia de investigación.

El motociclista ingresó al hospital inconsciente y con múltiples fracturas en la zona pélvica y torácica. Pese al rápido accionar de los profesionales de la salud, las lesiones resultaron fatales.

La fiscalía interviniente abrió una causa bajo la carátula de “homicidio culposo” y se aguardan los resultados de las pericias de la Policía Científica para establecer con precisión la dinámica del accidente. El trágico hecho volvió a poner en evidencia la peligrosidad de la intersección de 122 y 60, una zona de alto tránsito donde los vecinos reclaman desde hace tiempo mayores medidas de seguridad vial.

 

