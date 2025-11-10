Accidente en ruta 2: un herido y un conductor alcoholizado a la altura de Samborombón

Avance de cara a la obra del nuevo Distribuidor de City Bell: estiman terminarla en 2027
Un violento accidente ocurrido el último domingo por la tarde sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 79, estuvo a punto de terminar en tragedia. El siniestro se registró en las inmediaciones del Destacamento Vial Samborombón y dejó como saldo un herido que debió ser trasladado a un hospital de La Plata.
De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, una camioneta Mercedes Benz Sprinter colisionó contra un Toyota Corolla que permanecía detenido sobre la banquina. En el vehículo de menor porte viajaba una familia oriunda de Lanús: un hombre de 41 años, su pareja de 42 y dos niños -uno de 5 y otro cuya edad no trascendió-.
Uno de los pequeños sufrió lesiones leves y fue derivado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, mientras que los demás ocupantes resultaron ilesos.
El conductor de la Sprinter, un hombre de 43 años acompañado por otro de 35, ambos vecinos de La Matanza, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,18 gramos de alcohol por litro de sangre, valor que supera ampliamente el límite permitido.
Por orden del Juzgado de Faltas de La Plata, las autoridades procedieron a retenerle la licencia de conducir y lo notificaron de una causa caratulada como “lesiones culposas, alcoholemia positiva y desobediencia”.
