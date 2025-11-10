Franja Morada denunció fraude y pide repetir la elección en Psicología de la UNLP

Motociclista perdió la vida tras un violento choque con un camión en el límite entre La Plata y Berisso
La elección estudiantil en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata derivó en una fuerte controversia tras la derrota de Franja Morada, que presentó una denuncia por presunto fraude y solicitó la anulación total de los comicios.
El reclamo fue elevado ante las autoridades de la UNLP luego de que la agrupación La Jauretche, vinculada al peronismo, se impusiera con el 2.373 de los votos, equivalente al 43,17%, y se quedara con la conducción del Centro de Estudiantes, desplazando al histórico espacio radical que obtuvo 1.609 mientras que Frente x Psico llegó a 1.111 votos.
Desde Franja Morada sostienen que hubo irregularidades en los padrones y participación de personas no habilitadas, además de una supuesta manipulación en el proceso electoral. Según señalaron, otras agrupaciones habrían acompañado la presentación.
Por su parte, desde La Jauretche rechazaron las acusaciones y defendieron la legitimidad del proceso, remarcando que la votación fue supervisada por una Junta Electoral integrada por representantes de todos los claustros, incluido uno de Franja Morada.
El escrutinio finalizó en un clima de tensión, con reclamos cruzados y amenaza de impugnación. Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece a la espera de la resolución institucional, que definirá si el resultado será validado o si la Facultad deberá convocar nuevamente a elecciones.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
