Tras la caída en Victoria, Estudiantes terminó con dos piezas claves entre algodones

El Gobierno nacional reabre el debate por la coparticipación en medio de negociaciones con las provincias
Luego de la caída en el Coliseo de Victoria, Santiago Ascacibar y Edwuin Cetré encendieron a las alarmas en el Mundo Estudiantes, tras diferentes molestias que sufrieron en el partido.
En este sentido, como ya informó este medio, tras el encuentro, el capitán albirojo se retiró con dificultades para caminar, al igual que el colombiano. De esta forma, llegan entre algodones al partido de la última fecha ante Argentinos Juniors en el Estadio UNO.
En el caso del Ruso, según la información que trascendió, su salida en el entretiempo con Tigre se debió a una paralítica que sufrió a los 10 minutos de iniciado el partido, y por eso se lo vio desempeñando su trabajo con complicaciones físicas. Tras no mejorar con el transcurso del encuentro, el entrenador Eduardo Domínguez decidió no arriesgarlo y cambiarlo. Así, se dio el ingreso Ezequiel Piovi. Pese a esto, todo indica que la molestia no terminó en lesión, por lo cual, ayer se descartó que el futbolista se realice estudios médicos.
Igualmente, en el entrenamiento de esta tarde, evaluarán la evolución del mediocampista, para despejar dudas y saber si podrá ser de la partida ante el Bicho.
Por su parte, el oriundo de Cali, que viene siendo una de las piezas más importantes del entrenador en el armado del equipo, del equipo se retiró con una molestia del Estadio. Al respecto, no se habló de una lesión, aunque están expectantes a como responde en estos días.
De esta forma, ambos futbolistas encienden las alarmas para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura ante Argentino Juniors. Sin embargo, las próximas horas serán claves para esclarecer las situaciones.
Por otro lado, cabe recordar, que entre los futbolistas que se encuentran trabajando de manera diferenciada están el marcador de punta izquierda Gastón Benedetti, y el volante José Sosa, quienes no estarían en consideración para el último partido. No obstante, el Príncipe llegaría con más chances de tener un lugar que el Vasco.
