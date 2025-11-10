Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Deportes

Detuvieron a un hincha de Gimnasia por arrojarle un martillo al árbitro Falcón Pérez en el Bosque

10 de Noviembre de 2025 | 19:10

Escuchar esta nota

En la primera etapa del encuentro que disputaban Gimnasia y Vélez en el Bosque, el árbitro Yael Falcón Pérez decidió interrumpir en dos oportunidades el partido debido a los estruendos que se producían a metros del campo de juego y por los objetos que caían al césped.

En el segundo parate, el árbitro manifestó que un objeto arrojado lo impactó y estuvo cerca de causarle una herida. Al recuperar el elemento arrojado desde la tribuna, conoció que era un martillo de emergencia.  

Luego de varios minutos, mientras el partido seguía disputándose, la Aprevide y personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en un arduo trabajo, lograron la aprehensión del hincha de Gimnasia que había arrojado el martillo. 

El aprehendido se llama F.S., con domicilio en la Ciudad, fue identificado mediante el sistema de cámaras que posee el Club. El detenido, además, llevaba en su poder una bengala.

La detención

El violento episodio ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, instantes después del gol de Marcelo Chelo Torres que puso en ventaja al “Lobo”. Desde la tribuna local se arrojó un martillo que impactó en el césped y luego rebotó en el rostro de Falcón Pérez, generando preocupación entre los protagonistas y una breve interrupción del juego.

Aunque el árbitro no sufrió heridas de gravedad, el hecho expuso nuevamente las falencias en materia de seguridad dentro de los estadios argentinos.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia disfrutó la tarde más linda del torneo y venció, jugando bien, a Vélez 2 a 0 con goles de Torres y Merlo

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Gimnasia vs Vélez: los goles

La situación no terminó allí: una bomba de estruendo también cayó cerca de la asistente Mariana de Almeida, quien por fortuna no resultó lastimada. Ante estos incidentes, el partido debió detenerse algunos minutos para garantizar la integridad de todos los presentes antes de continuar.

El detenido se suma ahora a la causa contravencional correspondiente y podría recibir sanciones administrativas adicionales, incluyendo la prohibición de ingreso a los estadios.

Más allá de este lamentable episodio, Gimnasia logró una victoria clave que aseguró su permanencia en Primera División y lo dejó cerca de los playoffs del Clausura. Sin embargo, el clima institucional sigue siendo tenso: el plantel no se entrenó en la previa del duelo como protesta por las deudas salariales que mantiene la dirigencia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Gimnasia disfrutó la tarde más linda del torneo y venció, jugando bien, a Vélez 2 a 0 con goles de Torres y Merlo

Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día

La Provincia posterga el vencimiento de varios impuestos

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos

Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana
Últimas noticias de Deportes

Llega el Gran Premio Dardo Rocha al Hipódromo de La Plata

Gimnasia disfrutó la tarde más linda del torneo y venció, jugando bien, a Vélez 2 a 0 con goles de Torres y Merlo

VIDEO. Gimnasia vs Vélez: los goles

Cuatro bajas de peso en la Selección para el amistoso con Angola: los motivos
Policiales
“Solo espera que se sepa la verdad”, manifestó un allegado a la jueza Makintach
La inseguridad golpea en La Plata: tres violentos robos en un fin de semana
Un auto casi chocó contra la casa del abuelo de Morena y Brenda: “Sospechamos de un intento de atentado”
Accidente en ruta 2: un herido y un conductor alcoholizado a la altura de Samborombón
Motociclista perdió la vida tras un violento choque con un camión en el límite entre La Plata y Berisso
La Ciudad
Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas y con altas temperaturas: cuándo llega la lluvia
Llega el Gran Premio Dardo Rocha al Hipódromo de La Plata
Los graduados de una tecnicatura en Ciencias Agrarias fueron habilitados y podrán votar en las próximas elecciones
La UNLP abre inscripción para los cursos 2026 en la Escuela Universitaria de Oficios
Johnny Depp en La Plata: cómo participar de la masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá
Política y Economía
El Gobierno nacional intensifica el diálogo con las provincias y evalúa revisar la coparticipación
Junín avanza en expansión productiva con apoyo público y privado
Mar del Plata: UCIP reportó baja del 12,8% y anunció Black Friday en noviembre
Bahía Blanca: la UNS proyecta una ciudad universitaria con obras hasta 2070
Bahía Blanca refuerza su rol como nodo exportador en la Provincia
Espectáculos
Yasar enciende motores: llega Combustión, su nuevo disco, y presenta “SED” como último adelanto
La platense que cantó en el bautismo del hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi
Jorge Rial renunció en vivo: "Vengo muy golpeado"
Johnny Depp en La Plata: cómo participar de la masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá
Mauro Icardi no suelta: antes de volver a Argentina y sin pagar la cuota alimentaria, le escribió a Wanda Nara

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla