Detuvieron a un hincha de Gimnasia por arrojarle un martillo al árbitro Falcón Pérez en el Bosque

En la primera etapa del encuentro que disputaban Gimnasia y Vélez en el Bosque, el árbitro Yael Falcón Pérez decidió interrumpir en dos oportunidades el partido debido a los estruendos que se producían a metros del campo de juego y por los objetos que caían al césped.
En el segundo parate, el árbitro manifestó que un objeto arrojado lo impactó y estuvo cerca de causarle una herida. Al recuperar el elemento arrojado desde la tribuna, conoció que era un martillo de emergencia.
Luego de varios minutos, mientras el partido seguía disputándose, la Aprevide y personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en un arduo trabajo, lograron la aprehensión del hincha de Gimnasia que había arrojado el martillo.
El aprehendido se llama F.S., con domicilio en la Ciudad, fue identificado mediante el sistema de cámaras que posee el Club. El detenido, además, llevaba en su poder una bengala.
El violento episodio ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, instantes después del gol de Marcelo Chelo Torres que puso en ventaja al “Lobo”. Desde la tribuna local se arrojó un martillo que impactó en el césped y luego rebotó en el rostro de Falcón Pérez, generando preocupación entre los protagonistas y una breve interrupción del juego.
Aunque el árbitro no sufrió heridas de gravedad, el hecho expuso nuevamente las falencias en materia de seguridad dentro de los estadios argentinos.
La situación no terminó allí: una bomba de estruendo también cayó cerca de la asistente Mariana de Almeida, quien por fortuna no resultó lastimada. Ante estos incidentes, el partido debió detenerse algunos minutos para garantizar la integridad de todos los presentes antes de continuar.
El detenido se suma ahora a la causa contravencional correspondiente y podría recibir sanciones administrativas adicionales, incluyendo la prohibición de ingreso a los estadios.
Más allá de este lamentable episodio, Gimnasia logró una victoria clave que aseguró su permanencia en Primera División y lo dejó cerca de los playoffs del Clausura. Sin embargo, el clima institucional sigue siendo tenso: el plantel no se entrenó en la previa del duelo como protesta por las deudas salariales que mantiene la dirigencia.
