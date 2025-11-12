Afirman que levantarán lo que queda del cepo

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, reconoció que tras el levantamiento del cepo cambiario, en abril, todavía quedan restricciones pendientes. Si bien no dio fechas concretas, el funcionario anticipó que falta poco para sacarlas.
Con varias referencias a la ambición oficial de llevar más libertad al sistema financiero, Werning indicó: “Quedaron restricciones pendientes, pero con el avance del plan económico no tardarán en ser eliminadas“.
La ”restricción cruzada“, que prohíbe participar simultáneamente en el mercado cambiario oficial y financiero, es la principal traba que todavía queda vigente. De hecho, antes de las elecciones el Gobierno se vio obligado a restaurar esta traba a los individuos, a quienes se les había eliminado al momento de levantar el cepo.
Durante su participación en el Argentina Fintech Forum, el vicepresidente del BCRA recordó la situación en la que llegó la actual gestión al Gobierno y resaltó los avances en materia de desregulación financiera.
“El levantamiento del cepo fue el derrumbe del muro de Berlín económico”, graficó. “Llevó mucho trabajo y asumíamos muchos riesgos, pero el Presidente no especuló y le devolvió a los argentinos la posibilidad de operar financieramente con libertad”, afirmó Werning.
En esa línea, el funcionario consideró que el cepo cambiario era asimétrico en cuanto a sus restricciones, ya que las grandes empresas eran las únicas que podían acceder a dólares al precio oficial para importar o hacer pagos de deuda.
Por eso, recalcó que el Gobierno decidió priorizar el acceso de las personas al mercado cambiario al momento de levantar el cepo.
