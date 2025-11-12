Arrancó debate del COU y micros en el Concejo

Los proyectos para reformar el Código de Ordenamiento Urbano (COU) y para licitar una nueva concesión del sistema de transporte público en la Ciudad, comenzaron a evaluarse ayer en las comisiones de Planeamiento y Transporte del Concejo Deliberante local.

Ambas iniciativas, enviadas por el Departamento Ejecutivo, continuarán siendo evaluadas por los ediles del oficialismo y la oposición en los próximos días. El objetivo fijado es el de lograr su tratamiento en el recinto el 27 de noviembre, aunque, según advirtieron algunos bloques opositores, solicitarán modificaciones del contenido.

Con el análisis incipiente, ayer, las bancadas consultaddas por este diario evitaron precisar los planteos que realizarán a los expedientes enviados, aunque adelantaron que en los próximos días fijarán posiciones oficiales al respecto.

En tanto, se espera que hoy las comisiones de Hacienda y Legislación del deliberativo platense analicen pormenores del proyecto para la creación de un ente autárquico para la administración del Cementerio.

Como viene publicando EL DIA, el gobierno de Julio Alak presentó en el Concejo Deliberante la segunda etapa de la reforma del COU, que otorga nuevos indicadores a los barrios de la Ciudad y fija nuevos topes para las alturas de las construcciones en las avenidas del casco y la periferia.

El expediente del pliego de la licitación del transporte, por su parte, prevé la extensión de recorridos a los barrios y la incorporación paulatina de nuevas unidades, a partir de una reconfiguración del otorgamiento de los subsidios provinciales al servicio.