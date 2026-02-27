Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Escala la tensión en el sistema educativo

Se extiende al lunes el paro de hoy en la UNLP

Se extiende al lunes el paro de hoy en la UNLP

los docentes universitarios se movilizarán hacia el congreso / archivo

27 de Febrero de 2026 | 01:23
Edición impresa

El escenario educativo en la Ciudad suma un nuevo capítulo de tensión. Tras el anuncio original de una huelga para este viernes, en las últimas horas la Conadu resolvió extender la medida de fuerza al próximo lunes, concretando así la tercera jornada de protesta nacional en lo que va de 2026.

La decisión, que rechaza la reforma laboral y exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, impactará de lleno en la UNLP.

Se prevé una fuerte afectación en las facultades y colegios secundarios que desarrollan cursos de adaptación y clases para ingresantes, justo en el inicio del ciclo lectivo.

El lunes la medida coincidirá, además, con el paro nacional de Ctera. En un intento por desactivar la medida —que amenaza con complicar el inicio del ciclo lectivo en varias provincias— el Gobierno convocó a los gremios a una reunión para retomar la paritaria nacional docente.

El encuentro fue fijado para ese mismo día, aunque por el momento la medida de fuerza se mantiene. En paralelo, los sindicatos educativos de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), habían advertido la semana pasada que “corría riesgo el inicio de clases” y que el conflicto podría profundizarse si no se concretaba el llamado a paritarias. Finalmente, tras el fracaso de las negociaciones, convocaron a la huelga.

Ese día también habrá paro en el sistema educativo bonaerense, a instancias de la convocatoria que ya habían lanzado los sindicatos de docentes de la órbita Provincial.

Discuten sus salarios en una mesa paritaria con el Gobierno bonaerense, pero hasta el momento no se logró un punto de acuerdo.

Por su parte, los docentes universitarios, además de la huelga para este viernes prevén una nueva movilización hacia la capital federal, para acompañar el debate de la reforma laboral en el Congreso Nacional.

Como la Ctera, la Conadu viene reclamando la reapertura de la mesa paritaria para la discusión sobre la recomposición del salario del escalafón docente en medio centenar de universidades nacionales.

 

