Presión fiscal municipal en la mira de empresas

La presión impositiva que ejercen los municipios volvió a quedar en el centro de la escena económica. Empresas de alimentos y grandes cadenas de supermercados advirtieron que el peso de las tasas locales ya explica entre el 40% y el 50% del precio final que pagan los consumidores en góndola y reclamaron una revisión urgente del esquema tributario subnacional.
El conflicto entre el Gobierno nacional, los intendentes y el sector privado se profundizó en los últimos años a partir del aumento sostenido de tributos como la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), la Tasa Vial aplicada a los combustibles y la Tasa de Protección Ambiental. Desde las compañías sostienen que estos cargos dejaron de reflejar el costo de los servicios municipales y pasaron a funcionar como una fuente central de recaudación.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) planteó que la TISH debería guardar una relación directa con las prestaciones efectivas que brindan los municipios. Según la entidad, en muchos distritos el cálculo de esa tasa se realiza en función de las ventas, lo que genera montos muy superiores al costo real del servicio. En términos de recaudación, ese tributo ya iguala a los derechos de importación y supera a impuestos provinciales como el inmobiliario.
Otro punto de tensión se vincula con las tasas de abasto por introducción de mercadería. Para Copal, estas cargas funcionan como una “aduana interior” que duplica controles ya previstos en el Código Alimentario Argentino y genera costos administrativos y logísticos adicionales. El sector de alimentos y bebidas concentra cerca de la mitad del total de tasas municipales que paga la industria, lo que refleja la magnitud del impacto.
En paralelo, la Asociación de Supermercados Unidos respaldó la necesidad de transparentar estos tributos y sostuvo que cualquier reforma fiscal nacional debería incluir una reducción o eliminación de impuestos provinciales y tasas municipales. En la misma línea, empresarios del sector advirtieron que la rentabilidad se encuentra seriamente comprometida, incluso para grandes cadenas que operan en la formalidad.
