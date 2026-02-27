Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad

La escena se repite con preocupante frecuencia: una discusión mínima, un roce en el tránsito, una mala maniobra o una palabra de más alcanzan para desatar episodios de violencia que escalan en segundos. En la Región, la llamada violencia urbana ya no es un fenómeno aislado, sino una postal cotidiana que puede estallar en cualquier lado y, muchas veces, terminar de la peor manera.

Uno de los últimos ejemplos es muy reciente, de ayer. Ocurrió en pleno centro platense, en la esquina de 7 y 46. Allí, cuatro motociclistas protagonizaron una pelea a trompadas en medio de la calle, ante la mirada atónita de peatones y automovilistas.

El episodio, que se viralizó al instante, expuso una vez más el nivel de agresividad que se vive en el espacio público. No se trató de un hecho delictivo tradicional, sino de un estallido de furia: una reacción desmedida, inmediata, que transforma una diferencia circunstancial en un enfrentamiento físico.

Especialistas en convivencia urbana advierten que estos episodios tienen múltiples factores: estrés social, crisis económica, saturación del tránsito, falta de tolerancia y una naturalización creciente de la violencia como forma de resolver conflictos.

En el caso de los motociclistas, además, se suma un contexto particular: la presión por tiempos de entrega, la circulación constante en zonas congestionadas y la exposición permanente al riesgo vial (ver aparte).