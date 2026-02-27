Por abrumadora mayoría, es ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE

El Senado convirtió en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El presidente Javier Milei promulgó el acuerdo apenas horas después de la sanción de esa norma en el Senado. Así lo destacó el Canciller, Pablo Quirno, vía X

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque, en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalida el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó esa carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon “in situ” el desarrollo de la sesión y el resultado final.

El acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación de Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, pero no del mandatario de Brasil, Lula da Silva.

A la espera

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse. Mientras avanza en sus pasos formales en los países del Mercosur, el Parlamento Europeo congeló su ratificación por tiempo indefinido el 21 de enero, cuando los eurodiputados enviaron el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar su legalidad.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE presidido por Ursula Von der Leyen, puede decidir implementarlo de forma provisional. Por el momento no ha tomado ninguna decisión.

El tratamiento del acuerdo en el Parlamento europeo encontró duras resistencias y fuertes protestas del sector agropecuario que teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea pasa a ser el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

El acuerdo permitirá a los países de la Unión Europea exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los cuatro países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

El miembro informante del oficialismo ayer en el Senado, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

El pampeano Daniel Pablo Bensusan (Justicialista) opinó que “el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur presenta una gran oportunidad para la Argentina, por eso creo con estos acuerdos vamos a fortalecer la capacidad de negociación”. Por la UCR, Gabriela Valenzuela pidió “tomar dimensión de lo que significa para Corrientes y también para Argentina la trascendencia de apoyar el acuerdo.