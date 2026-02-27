Audiencia clave para el debate por el caso Loan

En el salón auditorio de la Facultad de Derecho de la UNNE, hoy dará comienzo la audiencia preliminar por la desaparición de Loan Danilo Peña. El caso tiene varios imputados acusados por su presunta sustracción y ocultamiento.

Según fuentes del caso, el Tribunal Federal 7 realizará el proceso de forma virtual, con transmisión a través del canal de YouTube del Poder Judicial.

Durante la audiencia, se debatirán las pruebas y la lista de testigos a usar en el debate. Los acusados son Laudelina Peña (tía de Loan), la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el comisario Walter Maciel (por encubrimiento), Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien actualmente cumple domiciliaria. Además hay otros implicados por entorpecimiento de la investigación. Estos son Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria.