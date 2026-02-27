En crisis, la industria autopartista hilvana cierres y una caída del 17,7%

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
El cierre de la empresa de rulemanes SKF en octubre pasado o el reciente caso de la fabricante de neumáticos Fate no afectan a la industria automotriz en sí, pero son indirectamente parte del ecosistema del mundo de los automóviles.
La reconversión del negocio de los proveedores de la industria y del mercado automotor de reposición -los repuestos que los usuarios compran para sus autos usados-, es global y no afecta solo a la Argentina. Pero la combinación de la apertura de las importaciones con varios cambios simultáneos en modelos de autos que se fabrican en las plantas argentinas suman una complejidad más a un sector preocupado por la coyuntura.
El sector autopartista argentino atravesó una caída del 17,7% en su nivel de actividad durante diciembre de 2025, según el informe publicado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Este retroceso mensual, que se agudizó en comparación con el mismo período de 2024, cerró un año en el que prevaleció la retracción en casi todos los indicadores relevantes del sector.
De acuerdo con el documento, el último mes del año mostró una tendencia negativa más marcada respecto de noviembre, cuando ya se había registrado una baja de 3,2%.
En el análisis puntual del último mes del año el informe evaluó primero la producción local de vehículos, que se redujo un 30,4% frente a diciembre de 2024 y un 30,3% respecto a noviembre. Esta dinámica acentuó la tendencia recesiva que predominó en la industria manufacturera vinculada al sector automotor, en la que, por ejemplo, la actividad del rubro neumáticos presentó una baja del 39,7% en la comparación mensual, y se constituyó en uno de los descensos más severos registrados durante el período.
Por su parte, la exportación de autopartes también experimentó una merma destacada en diciembre, con una contracción del 9,5% en relación con noviembre. El informe de AFAC atribuye parte de este retroceso a la menor demanda de los mercados externos.
