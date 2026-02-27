Gallardo dijo adiós con un triunfo de River

Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
VIDEOS. Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425
Día “D” para la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
De la IGJ a la AFA: “Todo el mundo sabe que ese domicilio es mentira”
Por abrumadora mayoría, es ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE
En crisis, la industria autopartista hilvana cierres y una caída del 17,7%
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
VIDEO. La policía agredió a un camarógrafo tras la detención de activistas de Greenpeace
Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en Gorina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Muñeco cerró su mal segundo ciclo entre la emoción y la ovación de todo el Monumental. Más allá de la victoria, hubo silbidos e insultos hacia los jugadores
Marcelo Gallardo dijo adiós. Y lo hizo de gran manera, ya que River derrotó 3-1 a Banfield en un Monumental que ovacionó al entrenador y que silbó a los jugadores. Se acabó el segundo ciclo el Muñeco, quien se mostró emocionado y hasta hizo gestos de disculpas a las tribunas, por su mal paso.
Sin dudas, Gallardo se mostró tocado desde que salió a la cancha, pero intentó salir un poco de los flashes para que los jugadores no pierdan el foco. Sin embargo, la gente le reconoció toda su idolatría más allá de un penoso segundo ciclo. Solo salió del banco de suplentes cuando los hinchas corearon su nombre.
Caso contrario fue la situación con los jugadores, quienes fueron silbados e insultados. Sobre todo, algunos nombres de peso como Acuña, Colidio, Díaz y Driussi. La gente dejó en claro a quiénes responsabilizó por el mal momento del equipo.
Con el pitazo inicial, el Muñeco se mostró activo con un River que salió distinto y que generó, quizás, los mejores minutos de juego de los últimos meses. El equipo quiso ser protagonista desde el inicio, con buena movilidad y la frescura de los juveniles en ataque. Galván y Freitas fueron de los más desequilibrantes ante un Banfield que le costó hacer pie en cancha. Entre buenas combinaciones, River generó chances claras de gol, donde se destacaron remates de media distancia de Subiabre, de Galván y de Freitas, donde Sanguinetti se destacó y donde la mala puntería predominó.
A los 13 minutos, el Millonario abrió el marcador con una jugada de laboratorio: Subiabre envió un tiro libre preciso al corazón del área y Martínez Quarta, con un impecable cabezazo, estampó el 1-0.
Hasta la media hora de juego, todo fue de River, pero de a poco, Banfield se le animó. El Millonario se durmió y a los 45, el ex Estudiantes, Mauro Méndez, convirtió el 1-1 con una buena definición ante Beltrán luego de un centro preciso de Perrotta. En primera instancia el tanto fue anulado, pero luego de una revisión por parte del VAR, Hernán Mastrángelo cambió su decisión y validó el gol. La tensión se apoderó ni bien comenzó el entretiempo, ya que River se fue silbado.
LE PUEDE INTERESAR
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
LE PUEDE INTERESAR
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
En el complemento, el Millonario salió enchufado nuevamente y en apenas 40 segundos, marcó el segundos: luego de un buen pase de Freitas, Subiabre definió a colocar en el travesaño pero en el rebote, Driussi convirtió el tanto para el delirio del Monumental.
A partir del tanto, todo fue de River, ya que Subiabre se mostró intratable y tuvo dos ocasiones más de peligro para ampliar, ante un Taladro perdido.
Freitas fue uno de los más desequilibrantes y tuvo su premio, a ñps 13 minutos: luego de una buena jugada individual, Galván asistió en completa soledad a Freitas, quien definió frente al arquero el 3-1. Más allá que la jugada fue revisada por el VAR, el tanto fue convalidado.
Con ese tanto, el partido se tranquilizó y más allá de algunos embates de Banfield, River no pasó zozobras. El Muñeco guardó algunos jugadores y les dio minutos a algunos criticados, como Galoppo, quien fue silbado durante su ingreso.
El pitazo final trajo emoción uy ovación para Gallardo, que cerró un segundo ciclo para el olvido. Sin embargo, por los 14 títulos que consiguió en la primera etapa, donde se destacaron dos Copa Libertadores, la idolatría no se mancha.
“Muñeco, Muñeco”, fue lo que coreó la gente en el cierre del partido, dejando en claro que el apoyo estará siempre con él pese a que los resultados no lo acompañaron.
De esta forma, Gallardo cerró su segundo ciclo en River, con un total de 511 partidos dirigidos de los cuáles ganó 264, empató 143 y perdió 104. Más allá que en esta segunda etapa no pudo gritar campeón, sigue siendo el más ganador de la historia del Millonario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí