Gallardo dijo adiós con un triunfo de River

la emoción de gallardo, tras la ovación de todo el monumental. river ganó, en su última función / f.baires

Marcelo Gallardo dijo adiós. Y lo hizo de gran manera, ya que River derrotó 3-1 a Banfield en un Monumental que ovacionó al entrenador y que silbó a los jugadores. Se acabó el segundo ciclo el Muñeco, quien se mostró emocionado y hasta hizo gestos de disculpas a las tribunas, por su mal paso.

Sin dudas, Gallardo se mostró tocado desde que salió a la cancha, pero intentó salir un poco de los flashes para que los jugadores no pierdan el foco. Sin embargo, la gente le reconoció toda su idolatría más allá de un penoso segundo ciclo. Solo salió del banco de suplentes cuando los hinchas corearon su nombre.

Caso contrario fue la situación con los jugadores, quienes fueron silbados e insultados. Sobre todo, algunos nombres de peso como Acuña, Colidio, Díaz y Driussi. La gente dejó en claro a quiénes responsabilizó por el mal momento del equipo.

Con el pitazo inicial, el Muñeco se mostró activo con un River que salió distinto y que generó, quizás, los mejores minutos de juego de los últimos meses. El equipo quiso ser protagonista desde el inicio, con buena movilidad y la frescura de los juveniles en ataque. Galván y Freitas fueron de los más desequilibrantes ante un Banfield que le costó hacer pie en cancha. Entre buenas combinaciones, River generó chances claras de gol, donde se destacaron remates de media distancia de Subiabre, de Galván y de Freitas, donde Sanguinetti se destacó y donde la mala puntería predominó.

A los 13 minutos, el Millonario abrió el marcador con una jugada de laboratorio: Subiabre envió un tiro libre preciso al corazón del área y Martínez Quarta, con un impecable cabezazo, estampó el 1-0.

Hasta la media hora de juego, todo fue de River, pero de a poco, Banfield se le animó. El Millonario se durmió y a los 45, el ex Estudiantes, Mauro Méndez, convirtió el 1-1 con una buena definición ante Beltrán luego de un centro preciso de Perrotta. En primera instancia el tanto fue anulado, pero luego de una revisión por parte del VAR, Hernán Mastrángelo cambió su decisión y validó el gol. La tensión se apoderó ni bien comenzó el entretiempo, ya que River se fue silbado.

En el complemento, el Millonario salió enchufado nuevamente y en apenas 40 segundos, marcó el segundos: luego de un buen pase de Freitas, Subiabre definió a colocar en el travesaño pero en el rebote, Driussi convirtió el tanto para el delirio del Monumental.

A partir del tanto, todo fue de River, ya que Subiabre se mostró intratable y tuvo dos ocasiones más de peligro para ampliar, ante un Taladro perdido.

Freitas fue uno de los más desequilibrantes y tuvo su premio, a ñps 13 minutos: luego de una buena jugada individual, Galván asistió en completa soledad a Freitas, quien definió frente al arquero el 3-1. Más allá que la jugada fue revisada por el VAR, el tanto fue convalidado.

Con ese tanto, el partido se tranquilizó y más allá de algunos embates de Banfield, River no pasó zozobras. El Muñeco guardó algunos jugadores y les dio minutos a algunos criticados, como Galoppo, quien fue silbado durante su ingreso.

El pitazo final trajo emoción uy ovación para Gallardo, que cerró un segundo ciclo para el olvido. Sin embargo, por los 14 títulos que consiguió en la primera etapa, donde se destacaron dos Copa Libertadores, la idolatría no se mancha.

“Muñeco, Muñeco”, fue lo que coreó la gente en el cierre del partido, dejando en claro que el apoyo estará siempre con él pese a que los resultados no lo acompañaron.

De esta forma, Gallardo cerró su segundo ciclo en River, con un total de 511 partidos dirigidos de los cuáles ganó 264, empató 143 y perdió 104. Más allá que en esta segunda etapa no pudo gritar campeón, sigue siendo el más ganador de la historia del Millonario.