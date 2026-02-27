De la IGJ a la AFA: “Todo el mundo sabe que ese domicilio es mentira”

Para el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, ese organismo “sigue teniendo el poder de policía” sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ya que como asociación civil “sigue inscripta en la capital federal” y no tiene validez su mudanza a la provincia de Buenos Aires, a pesar de la habilitación del gobierno de Axel Kicillof.

Vítolo aseguró que la fiscalización de la IGJ sobre la AFA no implica “ningún tipo de persecución” hacia la entidad rectora del fútbol, y señaló que la fiscalización que se solicita a través de veedores “no va a afectar el funcionamiento”, según indicó a Radio Rivadavia.

Agregó que lo que la IGJ tiene en marcha una investigación en la que “pueden aparecer varios delitos”, como “balance falso” si se cobró dinero por partidos en el exterior y no está en los libros, y si esos fondos fueron apropiados por dirigentes se encuadraría en “administración fraudulenta”.

Un terreno baldío

“Si los fondos fueron a parar a sociedades fantasma se entraría en legitimación de activos o lavado de dinero”, dijo el funcionario y aclaró que “si está todo bien nadie huye a un pastizal”, en alusión a que la dirección que la AFA da en el municipio de Pilar es un “terreno baldío”.

Añadió que el traslado de la sociedad civil AFA a la Provincia no puede ser autorizado, porque la IGJ nunca recibió “reformas estatutarias anteriores que estaban observadas; la inscripción de una Comisión Directiva anterior que nunca se registró, y los balances de los últimos ocho años”.

La AFA informó de su nuevo domicilio en la calle Mercedes 1366 de Pilar. “Nuestros inspectores han ido a ese domicilio y allí no hay nada, es falsa la declaración”, enfatizó Vítolo.

Señaló que en ese lugar hay “un baldío con una casa abandonada y semidestruida, un pastizal con un cartel que dice próximamente predio de AFA”, y aseguró que ese domicilio “todo el mundo sabe que es mentira”.

“Si la AFA considera que ese rechazo nuestro al cambio de domicilio está mal resuelto, tiene hasta el 11 de marzo para apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal”, puntualizó.

Finalmente subrayó que “la AFA sigue sujeta a la fiscalización de la IGJ y debe dar aclaraciones sobre sus balances” y advirtió que si eso no pasa “se podrán tomar medidas aún más graves”.

A la Justicia

Mientras, la AFA fustigó contra la solicitud de veedores al Ministerio de Justicia para relevar documentación contable y financiera. En un comunicado, el ente madre del fútbol argentino aseguró que “no será sometido a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”.

Además, se adelantó: “En las próximas horas presentaremos los recursos judiciales correspondientes para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la Justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”.

La AFA también mencionó en el comunicado “el caso Bullrich”, al señalar que “la IGJ debería explicar por qué utiliza hoy contra la AFA el mismo libreto que en 2023 utilizó contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido entonces por Patricia Bullrich, actual senadora nacional”.

Y acusó al organismo porque “en aquel entonces, la IGJ también habló de ‘graves irregularidades’ y dispuso una intervención. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en fallo firme, anuló esa intervención”.