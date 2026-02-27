Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Giro en los mercados

Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425

El Central sigue comprando dólares, aunque a menor ritmo. Las acciones cayeron y el el riesgo país trepó a 544 puntos básicos

Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425
27 de Febrero de 2026 | 02:12
Edición impresa

Tras operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el dólar volvió a subir. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras se ubicó en $1.431,58 del Banco Central (BCRA), mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó $10 y alcanzó los $1.425 para la venta.

El mayorista cerró $1.408 para la venta, tras escalar $10 el martes y otros $18,5 ayer. Tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó a un 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de U$S213 millones.

Entre los financieros, el dólar MEP, trepó 0,6% a $1.433,96, mientras el contado con liquidación (CCL) subió 1% a $1.479,57. En tanto, el dólar blue cayó $10 a $1.450 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.

Los bonos en dólares cerraron dispares, al mismo tiempo que las acciones S&P Merval y los ADRs se hundieron fuerte. El Tesoro liberó pesos esta semana, con lo cual se prevé un mayor equilibrio en la liquidez del mercado, que puede ayudar a estabilizar las tasas.

En el segmento de renta variable, el S&P Merval cayó 1,8% a 2.754.419,39 puntos básicos. Medido en dólares, el referencial tocó mínimos desde el 21 de noviembre.

LE PUEDE INTERESAR

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

En cuanto Nueva York resaltaron las pérdidas de los bancos. Los ADRs de Banco Macro, Grupo Supervielle y Galicia se desplomaron -8,3%, -5,5% y -3,3%, respectivamente.

En cuanto a la renta fija, los títulos cotizaron dispares, aunque con una tendencia levemente negativa. Entre las ganancias destacan las de aquellos instrumentos más cortos, con el Bonar AL29 a la cabeza (+0,6%). En el otro extremo, la pérdida más relevante la arroja el Bonar AL41 (-0,9%).

En ese contexto, los últimos datos del JP. Morgan mostraron un riesgo país en 554 puntos básicos. Esto representa un alza diaria de nueve unidades y el valor más alto desde el 21 de enero.

El Banco Central (BCRA) redujo el ritmo de compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Mientras tanto, las reservas cayeron fuerte por una diversidad de factores.

La autoridad monetaria acumuló 37 jornadas con acumulación de divisas en el MLC. Sin embargo, el saldo de esta rueda fue de U$S41 millones, por debajo del promedio de los cinco días hábiles previos (U$S94 millones).

En tanto, el Tesoro logró completar con holgura el cupo propuesto para hacer debutar Bonar 2027 (AO27) con un rendimiento del 5,89% anual, en el marco de su objetivo de sumar U$S2.000 millones de dólares a julio para afrontar vencimientos comprometidos con bonistas.

“La colocación del nuevo ‘Bonar 2027’ fue muy exitosa”, sintetizó el agente de liquidación y colocación Facimex en un reporte.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cotizaciones
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Maracanazo de Lanús ante Flamengo en la Recopa: ganaba 1-0, se lo dieron vuelta y remontó ¡3-2!

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
Últimas noticias de Política y Economía

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

Aluvión importador: Milei sube el tono con los empresarios

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque
Deportes
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Unión alcanzó la segunda victoria al hilo ante Sarmiento
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Espectáculos
Todo Brahms: El Argentino vuelve a levantar telón
Continúa el ciclo dedicado a Pino Solanas: proyectan su filme póstumo
Jazmín García Sathicq: un año de estrenos, viajes, libros y nuevos desafíos
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
Verónica Pelaccini: “‘Parque Lezama’ no le esquiva el bulto a la dificultad de amar a la familia”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla