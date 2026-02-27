Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
El Central sigue comprando dólares, aunque a menor ritmo. Las acciones cayeron y el el riesgo país trepó a 544 puntos básicos
Tras operar en mínimos por casi dos meses desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el dólar volvió a subir. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras se ubicó en $1.431,58 del Banco Central (BCRA), mientras que en el Banco Nación (BNA) avanzó $10 y alcanzó los $1.425 para la venta.
El mayorista cerró $1.408 para la venta, tras escalar $10 el martes y otros $18,5 ayer. Tocó su nivel más alto desde el 9 de febrero y, este jueves, la brecha con el techo de la banda de flotación ($1.605,40) se ubicó a un 14%. En total, se operaron en el segmento contado más de U$S213 millones.
Entre los financieros, el dólar MEP, trepó 0,6% a $1.433,96, mientras el contado con liquidación (CCL) subió 1% a $1.479,57. En tanto, el dólar blue cayó $10 a $1.450 para la venta.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,5.
Los bonos en dólares cerraron dispares, al mismo tiempo que las acciones S&P Merval y los ADRs se hundieron fuerte. El Tesoro liberó pesos esta semana, con lo cual se prevé un mayor equilibrio en la liquidez del mercado, que puede ayudar a estabilizar las tasas.
En el segmento de renta variable, el S&P Merval cayó 1,8% a 2.754.419,39 puntos básicos. Medido en dólares, el referencial tocó mínimos desde el 21 de noviembre.
En cuanto Nueva York resaltaron las pérdidas de los bancos. Los ADRs de Banco Macro, Grupo Supervielle y Galicia se desplomaron -8,3%, -5,5% y -3,3%, respectivamente.
En cuanto a la renta fija, los títulos cotizaron dispares, aunque con una tendencia levemente negativa. Entre las ganancias destacan las de aquellos instrumentos más cortos, con el Bonar AL29 a la cabeza (+0,6%). En el otro extremo, la pérdida más relevante la arroja el Bonar AL41 (-0,9%).
En ese contexto, los últimos datos del JP. Morgan mostraron un riesgo país en 554 puntos básicos. Esto representa un alza diaria de nueve unidades y el valor más alto desde el 21 de enero.
El Banco Central (BCRA) redujo el ritmo de compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Mientras tanto, las reservas cayeron fuerte por una diversidad de factores.
La autoridad monetaria acumuló 37 jornadas con acumulación de divisas en el MLC. Sin embargo, el saldo de esta rueda fue de U$S41 millones, por debajo del promedio de los cinco días hábiles previos (U$S94 millones).
En tanto, el Tesoro logró completar con holgura el cupo propuesto para hacer debutar Bonar 2027 (AO27) con un rendimiento del 5,89% anual, en el marco de su objetivo de sumar U$S2.000 millones de dólares a julio para afrontar vencimientos comprometidos con bonistas.
“La colocación del nuevo ‘Bonar 2027’ fue muy exitosa”, sintetizó el agente de liquidación y colocación Facimex en un reporte.
