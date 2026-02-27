Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”

Estudiantes dejó buenas sensaciones en la victoria conseguida en Rosario ante Newell’s. Por supuesto que la más importante resultó el triunfo que le dio mayor aplomo a Alexander Medina, que hizo su presentación. En lo futbolístico ratificó buenas producciones individuales como las de Fabricio Pérez y Tomás Palacios, dos jugadores que hace un tiempo se ganaron el lugar dentro del equipo. La del miércoles fue la aparición de Mikel Amondarain, que reemplazó al lesionado José Sosa y jugó realmente bien, sobre todo en el segundo tiempo. Pudo hacer la función del Principito pero también la de Alexis Castro, con mayor tenencia de la pelota, traslado y asistencia.

Fue uno de los últimos en salir del vestuario visitante del estadio. En el camino por un ancho pasillo desde el camarín hasta el colectivo que esperaba para emprender el retorno, el volante se detuvo para hablar con este medio del triunfo y las sensaciones del nuevo entrenador que arrancó con ciclo nuevo en el plantel profesional.

“Fue muy importante iniciar el ciclo con un triunfo y mucho más en condición de visitante. Por suuerte lo manejamos bien y lo supimos definir en el momento justo”, arrancó el volante juvenil que fue uno de los puntos altos.

Reconoció que en el primer tiempo al equipo le costó y la tenencia fue más repartida. “Fue más dividido, es cierto, por momentos mejor nosotros y en otros, ellos. Pero salimos más decididos en el segundo tiempo y pronto Tiago (Palacios) encontró un gol que nos permitió manejar el partido”.

De las cosas que pudo encontrar del Cacique Medina en este nuevo ciclo dijo que tuvieron dos prácticas nada más. “Pero lo importante es que lo poco que pudimos trabajar lo entendimos y lo pudimos llevar a la práctica”.

“Mantuvimos las cosas que teníamos trabajadas en el ciclo anterior. Ahora tenemos unos días antes de jugar otro partido y veremos que nos pide el entrenador”, continuó sobre este ciclo que parece se apoyará en lo que antes edificó el Barba Domínguez. Y tiene mucha sensatez apuntar hacia ese lugar.

Amondarain fue uno de los mejores del equipo y demostró que tiene condiciones para ser titular. Le había costado en el último tramo con Eduardo Domínguez, que siempre se fue inclinando por otros futbolistas. “Siempre estuve tranquilo. Sabía que en algún momento me iba a volver a tocar la chance y la tenía que aprovechar. Tenía que estar preparado y por suerte creo que en este partido lo hice bien. Después siempre son decisiones de los entrenadores”, respondió sobre su rendimiento.

El jugador de Bavio fue un claro doble cinco junto a Ezequiel Piovi. Muchas veces el ciclo anterior utilizó este esquema 4-2-3-1 pero en el Parque de la Independencia quedó más explícito todavía. Se lo notó cómodo a Amondarain que muchas veces pisó el área y supo hacer el recorrido cuando su compañero pasó al ataque. A los dos les costó el retroceso en el primer tiempo pero luego se acomodaron.

“Ahora se viene un gran partido contra Vélez, el otro equipo que viene siendo protagonista de la zona”, adelantó de cara al encuentro del lunes.

La presencia del capitán Guido Carrillo

Pese a estar con una molestia muscular, Guido Carrillo cumplió su función de capitán del plantel y viajó en su auto particular hasta Rosario para estar presente en el Coloso Marcelo Bielsa. Saludó uno por uno a los jugadores antes y después del encuentro. Se volvió por su cuenta con la tranquilidad del triunfo consumnado. ¿Llegará para el lunes antes Vélez? Mañana será probado en el Country y hay expectativas que pueda ser de la partida.

