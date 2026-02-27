La policía agredió a un camarógrafo tras la detención de activistas de Greenpeace

En medio de las críticas y las expresiones de repudio, la Policía Federal (PFA) anunció que inició actuaciones administrativas para “evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente” tras la agresión a un camarógrafo de A24 antes del inicio de la sesión del Senado por la ley de Glaciares. Antes había detenido a manifestantes que ingresaron a las escalinatas del Congreso.

El incidente ocurrió en una playa de estacionamiento a donde fueron llevados los 12 activistas de Greenpeace. La PFA habló de un “forcejeo” con un camarógrafo de A24 cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad. Pero en las imágenes solo se ve la agresión de un efectivo al trabajador de prensa, que también fue detenido y luego liberado. Luego fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente.

En razón de lo sucedido, se dio Intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martinez de Giorgi.

La exministra de Seguridad y actualmente senadora, Patricia Bullrich, confirmó que se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar la actuación del personal interviniente.