Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

La policía agredió a un camarógrafo tras la detención de activistas de Greenpeace

27 de Febrero de 2026 | 02:02
Edición impresa

En medio de las críticas y las expresiones de repudio, la Policía Federal (PFA) anunció que inició actuaciones administrativas para “evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente” tras la agresión a un camarógrafo de A24 antes del inicio de la sesión del Senado por la ley de Glaciares. Antes había detenido a manifestantes que ingresaron a las escalinatas del Congreso.

El incidente ocurrió en una playa de estacionamiento a donde fueron llevados los 12 activistas de Greenpeace. La PFA habló de un “forcejeo” con un camarógrafo de A24 cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad. Pero en las imágenes solo se ve la agresión de un efectivo al trabajador de prensa, que también fue detenido y luego liberado. Luego fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente.

En razón de lo sucedido, se dio Intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martinez de Giorgi.

La exministra de Seguridad y actualmente senadora, Patricia Bullrich, confirmó que se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar la actuación del personal interviniente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

La detención en las puertas del Congreso de activistas/NA

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Maracanazo de Lanús ante Flamengo en la Recopa: ganaba 1-0, se lo dieron vuelta y remontó ¡3-2!

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Lanús sigue haciendo historia: ganó la Recopa
Últimas noticias de Política y Economía

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

Aluvión importador: Milei sube el tono con los empresarios

Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad
Deportes
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Unión alcanzó la segunda victoria al hilo ante Sarmiento
Espectáculos
Todo Brahms: El Argentino vuelve a levantar telón
Continúa el ciclo dedicado a Pino Solanas: proyectan su filme póstumo
Jazmín García Sathicq: un año de estrenos, viajes, libros y nuevos desafíos
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
Verónica Pelaccini: “‘Parque Lezama’ no le esquiva el bulto a la dificultad de amar a la familia”
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla