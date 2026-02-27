Controles migratorios en una feria de ropa

Un amplio despliegue de la Policía Federal Argentina sorprendió a todos en la Feria Compras del Sur, ubicada en las calles 96 y 117 de la localidad de Villa Montoro.

Desde las primeras horas del día de ayer, varios móviles y efectivos uniformados se apostaron en los accesos y sectores internos del predio, generando sorpresa entre puesteros y clientes que se encontraban en el lugar.

El movimiento policial incluyó una unidad de traslado y personal identificado con chalecos oficiales.

De acuerdo a fuentes consultadas, el procedimiento se desarrolló con aval judicial y estuvo enfocado en la realización de controles migratorios y verificación de antecedentes, con el objetivo de detectar personas con causas penales en trámite o pedidos de captura vigentes. También para verificar infracciones a la ley de marcas.

Sin dudas la actividad comercial en el predio se vio parcialmente afectada por el despliegue y los controles en los accesos, aunque no se reportaron incidentes.