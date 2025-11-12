Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones

Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones
12 de Noviembre de 2025 | 09:25

Escuchar esta nota

Los vecinos de Gorina pusieron el grito en el cielo por el deplorable estado de la calle 501, que es fundamental para los habitantes de distintos barrios debido a que es la única conexión que tienen con el centro de la localidad y con otras avenidas para desplazarse hacia otros puntos de la ciudad.

Según señalaron, se trata de una arteria que fue arreglada hace apenas unos años, pero con el paso del tiempo su estado empeoró drásticamente. Además, consignaron que en los últimos meses se realizaron múltiples reclamos, pero las respuestas no llegan. Mientras tanto, la calzada vehicular se agrieta y se rompe cada vez más, lo que dificulta el tránsito.

La problemática no es un tema menor, ya que pasan a diario automovilistas que se dirigen tanto hacia la unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense como al Frigorífico, que limita con Melchor Romero. Además, es una vía de conexión con City Bell y Hernández.

"Está intransitable, no tiene vereda, es imposible pasar. Le hemos pedido al Delegado Comunal incontables veces que la mejore, pero el arreglo no llega", afirmaron.

"Los pozos son tremendos. En mi caso, recorro 2 kilómetros por esta calle y a veces tengo que tomar la 148, que también es un desastre. Toda esta situación genera una demora de más de 10 minutos", apuntaron. En ese sentido, una vez más, pidieron "soluciones urgentes".

