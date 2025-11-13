Avanzan en el Concejo el Presupuesto y la Fiscal municipal

Estados Unidos anunció un acuerdo comercial y de inversiones con Argentina: los puntos claves
Los proyectos del Departamento Ejecutivo fueron despachadas en comisión, con el acompañamiento de la UCR
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
Los proyectos de Presupuesto municipal 2026 y la ordenanza Fiscal Impositiva fueron despachados ayer en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, con el apoyo del bloque de la UCR, por lo que ambos dictámenes obtuvieron cinco firmas.
Además, se despacharon los presupuestos para el año próximo del Ente de Turismo Municipal (Ematur), el Mercado Regional y el Ente del ex Banco Municipal.
Con estos apoyos, las iniciativas, que no sufrieron modificaciones sustanciales, salvo una corrección de forma, obtendrían en el recinto 15 votos favorables. Se trata de un número suficiente para su sanción, dado que tanto el Presupuesto como la fiscal Impositiva requieren para su aprobación de mayoría simple, es decir, de 13 votos.
Ayer la comisión de Hacienda que conduce la peronista Micaela Maggio se reunió para tratar los expedientes girados por el Departamento Ejecutivo, luego de una sesión especial realizada por el cuerpo para realizar homenajes a ciudadanos y organizaciones destacadas de la Ciudad.
Durante el cónclave no se realizaron pedidos de modificaciones, aunque el bloque del PRO-JxC cuestionó las estimaciones de la inflación del año próximo previstas por el gobierno de Julio Alak, que rondan el 30 por ciento.
En tanto, la bancada del PRO Vecinal advirtió sobre los incrementos a la denominada “monotasa” que abona el 3 por ciento de los comercios locales, y que bajó para la categoría más baja, aunque se incrementó en las categorías más altas de ese tributo.
Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), en tanto, se realizaron solicitudes de información y se criticó el incremento global del aumento previsto para todas las tasas municipales, que rondará el 30 por ciento.
Por lo tanto, los despachos de mayoría favorables a las iniciativas salieron con las firmas de los integrantes del bloque de Unión por la Patria (UP) y del bloque de la UCR. Si bien los dos bloques del PRO no firmaron, esto no implica que no haya un acompañamiento en el recinto, el día de la votación, se advirtió.
En tanto, el monobloque “Asap Nueva Generación” no integra la comisión de Hacienda, por lo que ayer se desconocía si la concejal Melany Horomadiuk ya tenía una posición fijada.
La idea del oficialismo es la de tratar en el recinto estas iniciativas el próximo jueves 27, en conjunto con la creación del ente del Cementerio, que obtuvo despacho el miércoles, y los proyectos de reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) y el pliego de transporte público.
Como viene publicando EL DIA, el intendente, Julio Alak, envió al Concejo un proyecto de Presupuesto para el año que viene estimado en 462 mil millones de pesos y una suba de tasas del 30 por ciento.
