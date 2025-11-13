Dos relatos que hicieron mucho ruido en Chaco

La audiencia número 12 del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski estuvo marcada por dos declaraciones muy esperadas: la de Emerenciano Sena, imputado como partícipe primario del crimen por el que su hijo, César Sena, está acusado de ser el autor material y también su exmujer.

“Lo que sucedió fue aberrante, pero no tuve absolutamente nada que ver”, aseguró.

Luego fue el turno de Marcela Acuña, madre de César Sena y también imputada por el mismo delito.

Muy emocionada hizo una reconstrucción sobre su vínculo con la víctima, su hijo y su ex y se despegó de las sospechas.