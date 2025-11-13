Misterioso hallazgo en una obra en Ensenada

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Macabro hallazgo en Ensenada: encontraron restos óseos en una calle y buscan develar su origen
En la noche del martes, se montó un operativo policial en Ensenada tras el hallazgo de huesos en una obra. El episodio ocurrió en la calle Belgrano entre Garay y Masantonio.
Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla de Ensenada y, de la comisaría primera, certificaron la aparición de cuatro fragmentos óseos y media herradura.
Ante esta situación, se procedió al cercado del perímetro y al pedido de colaboración de Policía Científica para las tareas de relevamiento.
La investigación que buscará determinar si los huesos son humanos o de animales, quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta.
