Espectáculos |BREVES

Adiós Capece: a los 66 años, murió Jorge Lorenzo, actor de “El Marginal”
13 de Noviembre de 2025 | 03:37
El actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció ayer a los 66 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

En los últimos años, Lorenzo tuvo destacadas participaciones en producciones televisivas como “El marginal”, “En el barro” y “ATAV 2” (Argentina, tierra de amor y venganza). Aunque tuvo una destacada trayectoria en teatro, fue la serie carcelaria de Ortega la que le dio popularidad al encarnar a Capece, un carcelario que mantuvo diálogos desopilantes con el director del penal, interpretado por Gerardo Romano.

 

