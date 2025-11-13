Adiós Capece: a los 66 años, murió Jorge Lorenzo, actor de “El Marginal”

Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo
Una firme defensa de las “bandas cambiarias” y la refutación de Cavallo
Johnny Depp, mano a mano con EL DIA: “Crecí identificándome con los desfavorecidos”
Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
Geología e informática, al podio en la demanda de profesionales
Estudiantes y las expulsiones, un tema que Domínguez busca corregir
El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta cuándo y cómo participar
Llegan la fiesta de egresados y el sueño que exige al bolsillo familiar
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Por un mejor uso de los contenedores de residuos en nuestra ciudad
Los números de la suerte del jueves 13 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Murió Dylan, el perro que acompañó a Alberto Fernández en Olivos
El dólar sigue planchado mientras las acciones y bonos avanzan firmes
El PRO se mantendrá independiente frente a La Libertad Avanza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció ayer a los 66 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.
En los últimos años, Lorenzo tuvo destacadas participaciones en producciones televisivas como “El marginal”, “En el barro” y “ATAV 2” (Argentina, tierra de amor y venganza). Aunque tuvo una destacada trayectoria en teatro, fue la serie carcelaria de Ortega la que le dio popularidad al encarnar a Capece, un carcelario que mantuvo diálogos desopilantes con el director del penal, interpretado por Gerardo Romano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí