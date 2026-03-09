Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

El precio del petróleo sube y baja al compás de frases de Donald Trump

El precio del petróleo sube y baja al compás de frases de Donald Trump
9 de Marzo de 2026 | 19:14

Escuchar esta nota

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que “estamos muy adelantados en la guerra con Irán” produjo una reacción inmediata en los mercados. El barril de petróleo que había llegado a 120 dólares bajo a 90 dólares y las acciones del Wall Street que perdieron valor se recuperaron ante esas definiciones. 

Sin embargo, el presidente Trump después del cierre de los mercados dijo a legisladores que “hemos ganado de muchas maneras pero no lo suficiente” y advirtió que Estados Unidos “todavía tiene mucho por hacer en Irán”. Ello generó incertidumbre y la expectativa es si el optimismo que mostró temprano se mantenía o si la ultima frase respecto que de alguna manera la guerra puede seguir no despejará las dudas y pueden producirse aumentos en el precio del barril que volvería a cotizarse en cerca de los 100 dólares.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán responde a los bombardeos israelíes y de Estados Unidos con ataques contra las instalaciones petroleras de países de Oriente Medio. 

Trump dijo el lunes a CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que Irán no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea". "Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar", añadió.

El presidente también dijo que estaba "pensando en tomar el control" del estrecho de Ormuz. Esto ha tranquilizado a los inversores, ya que la navegación está prácticamente bloqueada en este paso estratégico para el comercio mundial, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo producido en el mundo.

En las transacciones electrónicas posteriores al cierre, el petróleo Brent caía 5,20%, hasta los 87,87 dólares. En tanto el West Texas Intermediate (WTI) perdía un 7,47%, hasta los 84,11 dólares.

