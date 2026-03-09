El Colegio de Abogados de La Plata celebró el acto central del Día Internacional de la Mujer

Fotos y videos.- 8M en La Plata: masiva movilización con un fuerte reclamo contra los femicidios y la violencia de género
El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) dio inicio este lunes a la Semana de la Mujer con un acto institucional realizado en su sede, en el marco de una agenda de actividades académicas, institucionales y culturales que se desarrollará hasta el viernes 13 de marzo.
La jornada inaugural comenzó con un panel encabezado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dra. Hilda Kogan; la presidenta del CALP, Dra. Marina Mongiardino; la consejera y primera presidenta de jóvenes abogados del Colegio de la Provincia matriculada en el CALP, Dra. Josefina Sannen Mazzucco; la abogada más joven dando inicio en la matrícula, Dra. Lucía Esperanza Lima; y la abogada con más años en el ejercicio profesional en la matrícula, Dra. Marta Haydee Ayerdi.
Durante el acto se entregó la distinción “María Angélica Barreda”, en homenaje a la primera abogada de Argentina, recibida en el año 1910 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y matriculada en el colegio de abogados de La Plata.
También fueron distinguidas la Dra. Marta Susana Montalto de Huergo, primera mujer presidenta del Tribunal de Disciplina del CALP; la Dra. Constanza Picco, abogada mejor promedio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP del 2025; la Dra. Matilde Andia Muñoz, con un reconocimiento post mortem a la trayectoria profesional, abogada penalista de extensa y notable trayectoria; y la Dra. Liliana Etel Rapallini, abogada con más años como autoridad del Área Académica.
Además, se otorgaron diplomas a más de 500 abogadas autoridades de las distintas áreas del Colegio de la Abogacía.
Asimismo, se repasó el trabajo del último año y se puso en valor el rol de las mujeres dentro de la vida de la entidad. “Que el ejemplo de tantas mujeres que abrieron caminos nos inspire a continuar trabajando juntas y juntos, para que la justicia, la igualdad y la dignidad sigan siendo los pilares que guían nuestra profesión y nuestra vida institucional”, sostuvo Mongiardino.
FORMACIÓN Y SERVICIOS PARA LOS MATRICULADOS DEL CALP
Entre los principales datos presentados, se destacó que durante 2025 se desarrollaron 1.540 actividades académicas junto a más de 740 autoridades, lo que representa un promedio de 35 actividades por semana y un total de 14.639 inscripciones.
En el área de servicios, el Colegio asistió a más de 5.000 colegas en la creación y renovación de certificados de firma digital, además de brindar soporte para su instalación y configuración en dispositivos. También se creó un espacio exclusivo de asesoramiento en Derecho Registral que brindó orientación personalizada a más de 500 profesionales.
Asimismo, la biblioteca del Colegio registró 14.695 solicitudes vinculadas a sus distintos servicios y sumó un sistema informático de accesibilidad destinado a personas con discapacidad visual.
Por otro lado, se creó una nueva Oficina de Servicios e Informes orientada a agilizar consultas y trámites, que incluye la venta de tokens y la gestión de DNI y pasaporte para los matriculados y su grupo familiar.
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN
En materia institucional, se destacó que por primera vez en la historia del Colegio de la Abogacía de La Plata la Asamblea Anual Ordinaria se realizó públicamente y fue transmitida en vivo, con la participación de más de 500 colegas.
También se reforzaron los mecanismos de transparencia institucional a través de la transmisión en vivo de todas las sesiones del Consejo Directivo y de la Mesa Directiva, superando las 100 emisiones a través de su canal de YouTube.
La gestión cerró el primer año de gestión con un superávit financiero superior al 5%, y para el cierre del ejercicio 2025 alcanzará un superávit del 15%. Este resultado permitirá ampliar la oferta de formación académica y avanzar en nuevas herramientas tecnológicas, entre ellas el desarrollo de la primera aplicación del CALP con servicios y recursos.
EJERCICIO PROFESIONAL Y ACCESO A LA JUSTICIA
Por su parte, el Tribunal de Disciplina realizó más de 50 reuniones durante el año, mantuvo gestiones institucionales con magistrados y organismos estatales, implementó guardias activas para atender urgencias del ejercicio profesional y resolvió 899 consultas de matriculados.
En el área de acceso a la justicia, el Consultorio Jurídico Gratuito fue fortalecido mediante la ampliación de su equipo de trabajo, lo que permitió atender 1.666 consultas y otorgar 119 patrocinios. Además, se lanzó la convocatoria para conformar el Tribunal Arbitral, en el que se inscribieron más de 70 colegas.
Durante 2025 también se matricularon 825 nuevos profesionales, de los cuales el 61% fueron mujeres. En ese marco, se entregaron 660 tokens gratuitos al momento de la jura y se implementó el prorrateo de la matrícula para facilitar el acceso de jóvenes abogados a la actividad profesional.
PARTICIPACIÓN Y VIDA INSTITUCIONAL
En el plano académico e institucional, más de 450 colegas participaron en jornadas interdepartamentales en 40 disciplinas. A su vez, se destacó la reactivación de la vida institucional en el interior del departamento judicial, donde después de muchos años se volvieron a elegir autoridades y se elaboró su propio reglamento.
Finalmente, se mencionaron mejoras en los servicios de la Casa de Campo del Colegio, cuyas instalaciones fueron utilizadas por 42.700 colegas y sus familias durante las últimas temporadas.
PRESENTES
Participaron del acto Miguel Berri (decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP), Rita Gajate (rectora de la UCALP), Diego Molea (rector de la UNLZ), Miguel Gonzales Andia (decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP), Valeria Moreno (secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP) y Ana María Bourimborde (presidenta de la Cámara I Civil y Comercial).
También estuvieron presentes Fernando Levene (expresidente del CALP), Adriana Coliqueo (presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús), Victoria Lorences (presidenta del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora), Laura Salzman (presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires-La Plata), Guillermo Saucedo (presidente del Colegio de Martilleros), Liliana Gareca y María del Carmen Villarreal (consejeras directivas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas-Delegación La Plata) y Mabel Cardoni (presidenta de la Asociación de Magistrados de La Plata).
Asimismo, por el Poder Judicial participaron Amos Grajales (coordinador de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), María Silvia Oyhamburu (jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata), Sofía Rezzonico Bernard (jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata), Carina Gil (jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata), Laura Lasaga (jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata), Miriam Patricia Ermili (jueza de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata), Laura Larumbe (jueza de la Cámara Civil y Comercial de La Plata), Eugenia Di Lorenzo (fiscal), María Helena Clara De La Cruz Ors (fiscal), María Victoria Huergo (fiscal), Betina Lacki (fiscal), Carmen Ibarra (fiscal), María José Lescano (jueza de Garantías del Joven), Lía Domecq (defensora oficial), Fabiana Coradi (jueza Civil y Comercial N° 5), Guillermina Di Luca (jueza Civil y Comercial N°23), Claudia Portillo (jueza Familia N°3), Sofía Silva Pelosi (jueza Tribunal Laboral), Vanesa Prado (jueza Tribunal Laboral), Alejandra Gallese (jueza Tribunal Laboral), Mariela Elvira Sosa (jueza Tribunal Laboral) y Vanesa Sagasta (jueza de Paz Ensenada).
